Carrera criticó al Gobierno de usar estrategia para pasar "de acusado a acusador" en caso Katoen Natie 

"Lo que hicieron Heber y Ferrés fue la típica de cambiar el rol de pasar de acusado a acusador", disparó este miércoles el senador frenteamplista Charles Carrera, luego de que el exministro de Transporte (hoy ministro del Interior) y el prosecretario de Presidencia prestaran declaración ante Fiscalía por el acuerdo con Katoen Natie.

"Ellos ayer concurrieron en calidad de indagados, de investigados", recalcó Carrera. "Ellos en esta negociación, que nosotros calificamos como ilegal, inconstitucional e inconveniente, ellos entregaron el patrimonio uruguayo a cambio de nada. Acá no hay ninguna negociación que beneficie al país", se explayó en diálogo con "Informativo Sarandí" de radio Sarandí.



El senador detalló que desde el Frente Amplio se recalcó que la ley de puertos "se aplicó de una única manera", pero no desde que eran Gobierno, sino "desde la década del 2000, bajo la administración de Jorge Batlle".



"Lo que decimos es que esta empresa en su momento decía que tenía derecho a gestionar en régimen de monopolio la terminal de contenedores de Montevideo, inició un juicio contra la administración del doctor Jorge Batlle, que culminó en 2008 y el máximo órgano jurisprudencial uruguayo le dijo ‘no tiene derecho’, ‘usted tiene derecho a gestionar una terminal de contenedores especializada’", comentó sobre los antecedentes de la denuncia presentada.



Carrera enfatizó que la denuncia del Frente Amplio contó con el aval del especialista en derecho marítimo y expresidente de la ANP Edison González Lapeyre, quien ha dicho que el actual acuerdo de concesión a la empresa Katoen Natie "es ilegal" y violenta "un principio básico del presidente Lacalle padre de la década del 90 de que en el puerto rige la libre competencia".

Según lo expresado por Rodrigo Ferrés en Fiscalía, la concesión parte de un decreto firmado en 2017, durante la administración del Frente Amplio.

"Hay una serie de errores de interpretación de la norma jurídica", respondió Carrera.



"Había una concesión desde el 2001, por 30 años. Lo que se hizo fue modificar, celebrar un nuevo contrato sin un amparo legal. Por eso esta negociación es ilegal y arbitraria. Se hizo todo de forma administrativa sin amparo de la constitución y las leyes", explicó el senador.



"Cuando te dicen que hay un decreto, hay decretos que ofrecen concesiones a cincuenta años pero para contratos nuevos. Acá la famosa demanda de 1500 millones de dólares no pasó de una amenaza, y el Gobierno con total falta de transparencia negoció todo esto de forma secreta (...) Por eso todo esto terminó en Fiscalía y está siendo investigado por la Justicia", agregó.

"Les tiene que llamar la atención que Juan Curbelo, actual presidente de la ANP, estuvo en el período anterior como vocal. ¿Y por qué nunca denunció estas situaciones que dice que son arbitrarias? Existia un operador, Katoen Natie, que decía que tenía monopolio. Siempre existió esa situación litigioso. Curbelo lo sabía, ¿por qué no denunció?¿Nos tenemos que desayunar con esta situación? ¿Por qué se desarrolló de forma secreta durante la pandemia sin informes jurídicos, sin un expediente administrativo?", explicó Carrera.



"Uno no tiene por qué conocer todas las materias. No es que el 'el sentido común me dijo...'. Yo aplico mucho el sentido común y la lógica, pero acá hay normas, y Luis Alberto Heber no sabe interpretar normas jurídicas", cerró.