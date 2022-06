ASSE estaba dispuesta a comprar la sede de Casa de Galicia: ¿por qué no lo hizo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) pensaba adquirir el sanatorio de la exmutualista Casa de Galicia en caso de que no hubiera interesados. Así lo confirmó el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjian, en su visita a la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes ayer.

La principal estructura edilicia de Casa de Galicia fue rematada el pasado 8 de junio con un precio base de US$ 12.800.000. El mejor postor fue la mutualista Círculo Católico, que además había sido una de las cuatro seleccionadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para la absorción de afiliados y trabajadores de la institución que cerró.



A partir de “lo que se manifestó en la opinión pública”, la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry cuestionó a Satdjian durante su visita al Parlamento sobre el vínculo entre el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, y el Círculo Católico, debido a que este ocupó cargos de jerarquía en la administración de la mutualista durante varios años. Además, Etcheverry le preguntó al subsecretario del MSP por qué Cipriani había asistido al remate si ASSE no fue uno de los ofertantes interesados en la adquisición del edificio. Según comentó a El País la diputada del Frente Amplio Cristina Lustemberg, quien también integra la Comisión, y confirmaron otros legisladores, Satdjian respondió que el jerarca de ASSE “asistió ante la eventualidad de que nadie estuviera interesado, porque en ese caso la administración iba a hacer una oferta”.

Debido a que tanto el Círculo Católico como las mutualistas Cudam y Universal participaron de la puja por el edificio de Casa de Galicia, Cipriani no hizo ninguna oferta en el remate y finalmente el Círculo Católico se quedó con la estructura al ofrecer US$ 15.300.000.



El interés de ASSE en el edificio parte de la “importancia geográfica y sanitaria” del centro de salud, según explicó Satdjian a los legisladores. Y agregó que a partir de que hubo interesados no fue necesario hacer una oferta para que esta “no se perdiera”.



Con respecto al supuesto vínculo que el presidente de ASSE aún mantendría con el Círculo Católico, Satdjian subrayó ayer en conferencia de prensa: “Desterramos cualquier sospecha infundada y cualquier tipo de acusación que busque sembrar dudas en un proceso transparente y cristalino”.

Absorción

El subsecretario asistió a la comisión junto al presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Alberto Yagoda, para dar información a los legisladores acerca del procedimiento de absorción de usuarios y trabajadores de Casa de Galicia en manos de otras mutualistas. Según explicó Satdjian, actualmente 370 de los 769 trabajadores no médicos han sido absorbidos y 148 de los 319 médicos. “Se está siguiendo el cronograma acordado con los gremios”, explicó el jerarca del MSP.



En este sentido, la diputada Lustemberg dijo que “es necesario dar el seguimiento adecuado” al proceso “para que los usuarios tengan las máximas garantías posibles y se pueda garantizar la calidad asistencial”.

El MSP realizó “intimaciones” a tres prestadores, según indicó Satdjian, aunque no específico cuáles, porque estos “no estaban cumpliendo con la normativa vigente en cuanto a tiempos de espera” para la absorción de funcionarios. “Detectamos algunos desvíos y se hizo la intimación correspondiente con un plazo de diez días para corregir”, explicó el subsecretario de la cartera.



Los afiliados y trabajadores de Casa de Galicia fueron distribuidos por ley a cuatro mutualistas del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS): Cudam, Círculo Católico, Universal y Hospital Evangélico. El Círculo Católico es la que recibió el mayor número de usuarios con un total de 18.000 aproximadamente.