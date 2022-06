Se remataron cinco policlínicas de Casa de Galicia: ¿quiénes las compraron?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se remataron cinco policlínicas de la exmutualista Casa de Galicia y cuatro de ellas se adquirieron por más del doble del precio base determinado por la Liga de Defensa Comercial (Lideco), según explicó a El País su vocero, Fernando Cabrera.

La mutualista Casmu adquirió la sede de Casa de Galicia ubicada en el Cerro, cuyo precio base fue de US$ 85.000. El Casmu fue el mejor postor al ofertar US$ 180.000 por ese edificio. En el caso del centro ubicado en Lagomar, la base inicial fue de US$ 185.000 y la mutualista Cosem terminó adquiriéndola por unos US$ 500.000. Además, tanto la policlínica de Carrasco ubicada en la calle Avenida Italia como la del Centro en 18 de julio fueron adquiridas en US$ 1.700.000 por distintos empresarios privados.



A pesar de que se remataron cinco de las policlínicas de la exmutualista, solo cuatro consiguieron ofertantes. El centro de salud de Casa de Galicia ubicado en la calle Colonia no tuvo ningún interesado y, según explicó Cabrera, se volverá a rematar en setiembre junto a otras tres policlínicas restantes. La base para ese centro fue de US$ 1.290.000 y debido a la falta de ofertantes el vocero de Lideco dijo que “es posible” bajar el precio inicial de cara al próximo remate. “Hay que hablar con los acreedores hipotecarios, pero de nuestra parte ese sería un camino lógico a seguir”, explicó Cabrera.

El sanatorio central de Casa de Galicia fue rematado el 8 de junio y la mutualista Círculo Católico consiguió ser el mejor postor al ofrecer US$ 15.300.000 por el edificio. En esa oportunidad, el precio base previsto por Lideco para el remate fue de US$ 12.800.000.



Al igual que el Círculo Católico, según explicó Cabrera, todos los compradores de las policlínicas de Casa de Galicia piensan en utilizar los centros “con fines sanitarios”.