Círculo Católico se queda con el edificio de Casa de Galicia por US$ 15.300.000

A eso de las 14:50 en el Salón de Actos de la Bolsa de Comercio, el gerente de Servicios Jurídicos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), Fernando Cabrera, decía a quienes ingresaban: “¿Tú venís para ofertar?”. El remate por el sanatorio principal de la exmutualista Casa de Galicia fue organizado por Lideco y, a pesar de que todas las mutualistas que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) podían participar, solamente hubo tres: Círculo Católico y el grupo Universal-Cudam.

Finalmente, después de una puja entre los dos grupos participantes, el Círculo Católico ofertó US$ 15.300.000 y fue el mejor postor del remate. De esta manera, el sanatorio de Casa de Galicia, con una estructura de 10.500 metros cuadrados de terreno y 16.600 de estos edificados, pasará a ser posesión de la mutualista.



El “piso” previsto por Lideco para el remate fue de US$ 12.800.000, una cifra que se fue superando bajo el grito de Héctor Bavastro, rematador encargado de la venta. El grupo Universal-Cudam agrandaba el número avanzando de a US$ 100.000, mientras el Círculo llegó a sumar US$ 600.000 de golpe para llegar a los US$ 15.000.000. Después de esa cifra, el grupo con las dos mutualistas hizo su última oferta entre diálogos en el oído, caras de incertidumbre y señas: US$ 15.100.000. Pero el Círculo Católico fue más allá y el remate terminó en US$ 15.300.000, una cifra que Cudam y Universal no lograron superar.



“Mucha suerte”, dijo Alfredo Invernizzi, gerente de Universal, a las autoridades de la mutualista que ofertó mejor después de que Bavastro bajó el martillo.

Leonardo Cipriani en el remate de Casa de Galicia. Foto: Estefanía Leal.

“Nosotros íbamos hasta 16 millones”, aseguró el secretario de Círculo Católico, Ademar Sellanes mientras recibía felicitaciones. Por su parte, la presidenta de la mutualista, Cecilia López, dijo en diálogo con periodistas que el grupo iba “abierto a ver cómo se daba el remate y no con un tope específico de dinero”.



López indicó: “Me gustaría transmitir un mensaje a toda la gente que formó parte de Casa de Galicia porque era una mutual con los dueños siendo socios, al igual que la nuestra y durante todo el procedimiento del cierre entendimos que era necesario redondear con la adquisición de este inmueble que es el complejo sanatorial principal”.



Curiosamente todas las mutualistas que estuvieron interesadas en el sanatorio de Casa de Galicia son las que han recibido en los últimos meses a afiliados y trabajadores tras el cierre del centro de salud. Con la aprobación de la “Ley Casa de Galicia”, el Parlamento determinó que Círculo Católico, Cudam, Universal y Hospital Evangélico serían las encargadas de “absorber” los recursos de la mutualista. De estas, el Hospital Evangélico fue el único que no participó.

En este sentido, la vocera del gremio médico de Casa de Galicia, Ximena Carrera, dijo a El País antes del remate que era “lógico” esperar que estas cuatro mutualistas fueran “las más interesadas en adquirir el edificio”, porque “aumentaron su plantilla de usuarios en un 20% de la noche a la mañana y posiblemente necesiten otro centro”. Específicamente el Círculo Católico recibió el número más importante de socios de Casa de Galicia: unos 18.000 en total.



La presidenta de la mutualista manifestó que con este edificio la empresa sumará su quinto sanatorio y recalcó que esta compra se hizo con el aval de los trabajadores y de los socios. Los servicios comenzarán a brindarse a medida que la institución entienda que están dadas las condiciones, señaló López.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE) fue el último en ingresar a la Sala de Actos de la Bolsa de Comercio y lo hizo junto a representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Cipriani dijo en las horas previas que ASSE no realizaría una oferta por el edificio y así fue.

Remate del edificio de Casa de Galicia. Foto: Estefanía Leal

Mantener la fachada

Entre los casi 100 participantes del remate hubo un grupo de exsocios de Casa de Galicia que se acercó a las autoridades del Círculo Católico con una propuesta particular. “Queremos que se mantenga la fachada como está, sobre todo la cruz roja que es característica”, dijo a El País Ana Lossada, una de las socias.



Según Lossada, el secretario de la mutualista que adquirió el edificio le manifestó que “puede ser” y a partir de eso los afiliados que invocan la causa solicitarán una reunión formal con los administradores.



“Me informé al respecto y sé que legalmente se puede mantener tal cual está, a pesar de que ahora sea del Círculo Católico”, manifestó Lossada tras el remate.