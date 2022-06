Orsi busca quedarse con la sede de club canario Parque del Plata

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Intendencia de Canelones inició un juicio de desalojo contra el club Parque del Plata para hacerse con la propiedad del edificio en donde funciona la sede de la institución deportiva.

Según Michel Casadei, presidente del club que milita en la primera división amateur del fútbol uruguayo, el conflicto comenzó en 2018. Allí fue cuando el intendente Yamandú Orsi le planteó al club compartir las instalaciones de la sede para un proyecto de deporte y fútbol infantil.

En eso había acuerdo y la propuesta avanzó, pero Casadei denunció ahora que la intendencia no cumplió su palabra y, en lugar de ofrecer un comodato por 25 años, lo ofreció solo por 24 meses. “Claramente la intendencia no cumplió su palabra y ahora quiere desalojar a la institución arremetiendo con todo”, dijo Casadei a El País.



La versión de la intendencia es que el club no cuenta con documentación que avale la legitimidad de sus autoridades y que además se utilizan las instalaciones para fines no deportivos. “Solicitamos que se acercara algún tipo de documentación y no se hizo, alegando un robo de los libros en el día previo a la reunión”, afirmó Pedro Irigoi, Director General de la comuna.



El juicio en desarrollo tiene una instancia por delante en junio, en la que podrán presentarse testigos que no lo hicieron hasta ahora.