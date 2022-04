PIT-CNT reclamó "medidas urgentes" a Cabildo Abierto, que apuesta a "buscar coincidencias"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Coincidencias". A eso llegaron esta mañana el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y la dirigencia del PIT-CNT tras una reunión para intercambiar propuestas económicas. La central sindical le pidió "medidas urgentes" para reactivar el trabajo y mejorar los salarios y Cabildo Abierto planteó que conversará con los socios de la coalición y los responsables de las distintas carteras para "avanzar en un clima distendido y no crispado como el que estamos viendo".

"Quisimos estar presentes y escuchar a los distintos planteos de la central sindical, cuáles son los puntos en los cuales se basan sus reivindicaciones. Desde hace mucho tiempo hablamos de la necesidad de un diálogo nacional y buscar aquello en lo que podamos tener consensos tratando de construir un país con menos crispación y menos rispidez y enfrentamiento", dijo Manini Ríos tras salir del encuentro del que también participaron otros dirigentes de Cabildo Abierto. Insistió en que "si seguimos en la crispación y cada uno en su vereda gritándose y tirándose piedras va a ser muy difícil que el país avance al ritmo que debe avanzar".

El líder de Cabildo Abierto dijo que hubo "puntos de coincidencia" en la reunión ya que "todos queremos que el poder adquisitivo de los trabajadores no se deteriore y se mantenga, y que la canasta básica no se dispare". "Hay productos que se han disparado mas allá de la inflación promedio, es decir que tienen un alza de costos mayor y tenemos que establecer una vigilancia para que esos precios no se disparen: nosotros proponemos exoneración de iva, acuerdos con las grandes cadenas", comentó.



Asimismo dijo que coincide en que "hay que subir la jubilación mínima también, pero tenemos que ser muy responsables y serios a la hora de hacer propuestas que son muy lindas de escuchar, pero a veces son impracticables en la realidad", afirmó.



El líder de Cabildo Abierto apuntó a que "el trabajador no debe trabajar para el empresario y por supuesto no contra el empresario sino con el empresario para en conjunto sacar adelante las empresas de la magnitud que sea porque esa es la forma en la que el país pueda salir adelante".



Reunión de Cabildo Abierto con el PIT-CNT. Foto Francisco Flores

Manini insiste en reforma tributaria "Nosotros hace mas de un año hemos propuesto una reforma tributaria. Entendemos que el IRPF por más que su nombre diga renta es un impuesto al trabajo porque paga más el que trabaja más y no el que tiene más y hemos propuesto hacerle cambios al sistema, hacer deducciones, también con financiación y exoneraciones que en su momento se dieron a las grandes empresas que hoy en muchos casos no justifican", dijo el senador Guido Manini Ríos insistiendo en la necesidad de implementar cambios a nivel tributario. "Hay un estudio hecho, montos. Tenemos que ser serios y no irresponsables de proponer cosas que no se puedan financiar. Nosotros todo lo que proponemos va con su contracara que es de donde se puede sacar. Creemos que esa reforma tributaria es importante que se atienda y se empiece a implementar. Ya hay algún anuncio en ese sentido pero creemos que todavía falta", agregó. Con esto hacía referencia al mensaje del presidente Luis Lacalle Pou el 1° de marzo ante la Asamblea General donde anunció que reducirá el IRPF y el IASS en 2023 si la marcha de la economía lo permite.

La postura de la central sindical

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala dijo a su turno que "está creciendo la desigualdad" y que esto "no solo se ve reflejado en que 66.000 compatriotas están en pobreza, un tercio de los cuales son niños, sino que además, mientras la gente pasa mal hay una cúpula del poder económico que ha logrado invertir en el sistema financiero la friolera de 9.000 millones de dólares". "Y le planteamos a Cabildo Abierto como partido de gobierno que hay que tomar medidas urgentes que reactiven el trabajo de calidad, que mejoren el salario, que mejoren la distribución de la riqueza a través de un diálogo inteligente de todas las partes para sacar a toda la gente que no está llegando a fin de mes", agregó.

"Siendo un partido de gobierno, Cabildo Abierto nos ha manifestado opiniones distintas a otros sectores, como el Herrerismo, desde el punto de vista de que está bien que no haya tanta ortodoxia económica sino inversión publica para generar trabajo, mejorar partidas para un plan de vivienda, cambiar el sistema tributario para que los sectores del poder económico aporten más al erario público para financiar políticas que generen trabajo y salario", dijo Abdala.



"Fue un intercambio de ideas y sobre estas ideas fuerza podría haber algún elemento", agregó.



Para el sindicalista se dio "una conversación respetuosa pero franca y obviamente y que estos planteos de tipo socioeconómico no impiden que el Pit-Cnt siga levantando su bandera de verdad y justicia contra la impunidad, que se haga todo lo posible para que los familiares de detenidos y desaparecidos sepan dónde están sus deudos y que no compartimos un proyecto de ley que habla de prisión domiciliaria para terroristas de Estado", enfatizó.

"Hubo acuerdos y diferencias, pero lo central es que como central sindical, que no tiene partido, sino que defiende los intereses de la clase trabajadora, arrimamos propuestas y esto está siendo un indicador que se va a manifestar en una convocatoria masiva el 1° de mayo, de que hay cosas que tienen que cambiar, que hay que cambiar el chip, que esa ortodoxia de un Estado ausente, que no invierte, se tiene que revertir para que haya una mayor presencia para la gente que no está llegando a fin de mes y la está pasando mal", sostuvo.



Abdala señaló que en la reunión le ofrecieron a Cabildo Abierto "un breve diagnóstico que consiste en constatar que la producción nacional está creciendo, que hay un modelo de desarrollo excluyente, porque crece el PIB simultáneamente a que se deterioran las condiciones de salario, trabajo y vida de la mayoría de la población".



Consultado sobre si encontró más coincidencias que las que esperaba, respondió: "Desde una perspectiva socioeconómica podríamos decir que hay puntos de acuerdo".

¿Se llevó una nueva impresión de Manini? "No. Eso predispone a que había una opinión negativa y yo no tengo ninguna opinión personal negativa de nadie del sistema político, sino que me muevo en función de defensa o no de intereses de clase. Personalmente, no tengo problemas con nadie", respondió Abdala en rueda de prensa.

Consultado sobre los dichos de Lacalle Pou respecto a que no le sorprendía que el Pit-Cnt criticara las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo, Abdala dijo que desde su perspectiva "el gobierno está gobernando para los malla oro". "Y nosotros defendemos a la clase trabajadora. Si a él no le sorprende la posición del Pit-Cnt a mí tampoco me asombran las políticas del Poder Ejecutivo", recalcó.



Abdala recordó que la semana próxima mantendrán una reunión con Lacalle Pou y señaló que allí mantendrán su postura de solicitar un aumento del salario mínimo nacional, pese a que desde el gobierno ya se ha respondido en forma negativa.



"Tengo la aspiración de que se contemple algo de lo que se necesita en la sociedad: trabajo, inversión pública, vivienda, educación, aumento salarial, recuperación de lo que se viene perdiendo, aumento del salario mínimo", dijo.