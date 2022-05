Pit-Cnt pide diálogo por seguridad social, pero el Partido Nacional señala que ya se hizo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En uno los momentos centrales del discurso que pronunció el domingo el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, se ratificó la posición definitiva de la central obrera sobre la reforma de la seguridad social que el gobierno tiene en agenda para este año: rechazan el documento con recomendaciones entregado al Poder Ejecutivo que hizo la comisión de expertos, y pidieron que se “convoque cuanto antes a un diálogo para la seguridad social con todos los involucrados”.

Entre los que escuchaban el discurso de Abdala del 1° de Mayo estaba el presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, que decidió asistir presencialmente al acto y sentarse en unas de las sillas cercanas al estrado, en la avenida Libertador y Valparaíso. Y en diálogo con El País reconoció que, pese a diferencias con los discursos de las dirigentes Fernanda Aguirre y Elbia Pereira -que hablaron antes que Abdala-, coincidió en algunos puntos con el presidente del Pit-Cnt. Por ejemplo, apuntó, acepta la necesidad de generar un “ámbito nacional” en el que continuar discutiendo la reforma con “la central de trabajadores, pero también con los empresarios”. “Toda la sociedad lo va a tener que discutir, porque es un problema muy serio que tiene Uruguay y que gobierno tras gobierno se pasan la pelota”, dijo el senador.



La disposición al “diálogo” en sentido general es el común denominador dentro del oficialismo, ya que la postura predominante es encontrar un amplio consenso -en la sociedad, pero sobre todo en el sistema político- y contar incluso con el apoyo del Frente Amplio para llevar adelante esta reforma. Sobre esto, y sobre el anteproyecto en el que el Ejecutivo todavía trabaja, se discutirá mañana jueves en la residencia de Suárez y Reyes, en donde el presidente Luis Lacalle Pou recibirá a los legisladores de la coalición, según informó El Observador y confirmó El País con fuentes políticas.



Pero en cuanto al pedido del movimiento sindical, las opiniones suelen converger en que se acepta el diálogo pero no la generación de un espacio formal como el que hubo para la elaboración del informe de los expertos, en el que el Pit-Cnt participó -aunque luego votó en contra de las conclusiones. “Más diálogo que eso, imposible: la comisión de expertos se nutrió de más de una centena de organizaciones y grupos sociales”, indicó este lunes el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, ante una consulta de El País.



Lo mismo piensan en el Partido Nacional y en el Colorado.

“Veo bien la consulta y el diálogo, pero si hay que crear un espacio nuevo, no me parece necesario”, sostuvo el senador de Por la Patria Jorge Gandini, para quien tampoco “hay mucho que conversar” desde el momento en que la central obrera rechaza el planteo antes de que exista un proyecto en concreto. El senador Gustavo Penadés fue incluso más tajante: “Dialogar todo lo necesario -dijo-, pero si el planteo es eliminar las AFAP, no estamos dispuestos a perder ni un minuto”.



Por su parte, el líder del sector mayoritario de los colorados (Ciudadanos) y ministro de Ambiente, Adrián Peña, también entiende que debe haber diálogo “hasta con las piedras” y, a su vez, que en este caso los sindicatos ya tuvieron esa oportunidad cuando trabajó la comisión de expertos, tras la cual “no presentaron ni un informe”. Por lo tanto, concluye Peña, intentar de nuevo un espacio de encuentro no tiene mucho sentido.



Para el Pit-Cnt, la instancia que se abrió con la comisión no implicó “un ámbito” como el que ahora reclaman, explicó a El País José Lorenzo López. “No fue un ámbito político, sino más bien técnico, y acá hay que tomar decisiones políticas”, siguió el vicepresidente de la central. Y agregó que este será uno de los grandes temas que serán planteados hoy en la reunión que tendrá la cúpula del Pit-Cnt con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva.