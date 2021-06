Pereyra denunció persecución policial a militantes y Heber dijo que "no hay ninguna vigilancia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ex intendente de Rocha Aníbal Pereyra, en conjunto con integrantes de la Comisión Pro Referéndum, realizó este viernes al mediodía una denuncia ante el fiscal de Corte Jorge Díaz por "la grave situación que están atravesando diferentes personas en el departamento de Rocha durante la recolección de firmas para habilitar un referéndum", informaron.

Pereyra aseguró que se trata de "una situación gravísima" y se refirió a que efectivos policiales siguen a militantes que recogen firmas para llevar a referéndum 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Dijo que fotografían a quienes salen a pedir firmas o se acercan en los patrulleros a los puntos donde se desarrolla la campaña, según indicó el jefe comunal a Telemundo.



El exintendente de Rocha viajó este viernes a Montevideo para dar cuenta de la situación en la Fiscalía General de la Nación.



Consultado sobre este tema, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo en rueda de prensa: "La información que tenemos es que no hay ninguna vigilancia. Lo que hay es la garantía para que se pueda generar la recolección de firmas".



El jerarca aseguró que el objetivo de los funcionarios es "evitar las aglomeraciones". La Policía "está obligada a evitar aglomeraciones, entonces tiene que tener presencia para que no se aglomere la gente", agregó.



"Vamos a hacer la necesaria charla con el jefe, pero se me garantiza que no es de vigilancia ni amedrentar, es para garantizar la acción democrática y además evitar aglomeraciones", expresó.



Al respecto de esta situación se pronunció también el diputado frenteamplista Gerardo Núñez. "¿Otra vez espionaje en democracia? El compañero Aníbal Pereyra denunció espionaje policial a militantes contra la LUC en Rocha. Es muy grave", indicó en su cuenta de Twitter.



"Recordar que en el gobierno de Sanguinetti hubo espionaje sobre militantes que buscaban derogar la ley de caducidad. La historia se repite", dijo el legislador.

El martes la comisión informó que al momento se llevan recogidas 572.551 firmas de las 700.000 necesarias para habilitar una consulta popular para derogar los artículos. El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, anunció que con este número aún se requiere reunir 8.000 firmas diarias para alcanzar el total, que se debe presentar el 8 de julio.