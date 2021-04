Pereira habló de "política antisindical" y tildó a un senador blanco de "francotirador"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, fue consultado acerca de si considera que existe una "política antisindical" y dijo que "lo ven todos" y que incluso "hay actores del gobierno que lo hacen".

"¿Política antisindical? Lo ven todos, están en los memes, en las publicaciones, en las difamaciones sindicales que los propios medios han tenido que salir a decir que son mentiras (...) Hay actores del gobierno que lo hacen", señaló en el programa "Quién es quién" de radio Diamante FM.

En ese sentido, ejemplificó con un senador blanco: "Sebastián Da Silva cada dos días lo hace. Es un francotirador perfecto. Yo cuando digo un francotirador, lo más parecido es Sebastián Da Silva".

"Es la antipolítica. Decirle a otro partido que hacen 'política Barbie" o que el presidente de Fancap no va a trabajar cuando se faja en la tarea sindical es no entender la democracia. ¿Cómo se cree que yo puedo venir a este programa? Puedo venir porque efectivamente tengo horas sindicales. Ahora, ¿puede decir que yo no estoy trabajando?", indicó.

Según Pereira con estas acciones buscan "debilitar a los sindicatos" con "difamaciones y frases hechas" o "queriendo hacerle creer a la gente que los hacemos firmar contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) a cambio de comida".

De todos modos, el presidente del Pit-Cnt manifestó que "hay una parte del gobierno que es super dialoguista y hay otra que se cree que te pasan con un camión por arriba". "¿Qué se piensan? ¿Qué nos vamos a parar de frente al camión?", sumó.

"Las diferencias que tengo con el presidente Luis Lacalle Pou son de alta política, las diferencias que tengo con otra parte del gobierno son de baja política. De barro puro (...) Con él, Álvaro Delgado, la mayor parte de los ministros por no decir todos, con la vicepresidenta (Beatriz Argimón) tengo un diálogo de personas que nos respetamos", añadió.

Pereira remarcó que "todos tenemos que tener el nivel mínimo para referirnos hacia el otro y el respeto por el otro". "Probablemente yo tenga cosas para decir de Lacalle Pou, pero no tengo por qué insultarlo ni descalificarlo", detalló.

El tema sobre si existe o no una "política antisindical" surgió a raíz del caso Marcel Slamovitz, quien hace dos días se desempeñaba como dirigente de Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes). La polémica con el profesor nació luego de que Secundaria decidió abrir una investigación, ya que presentó certificados para justificar 250 horas de clase entre 2016 y 2017 basado en un artículo del estatuto docente que no le correspondía.

"¿Cuál es el problema que haya tomado más horas sindicales si están dentro del cupo que las organiza Fenapes? Esa es una campaña de difamación a un compañero y un sindicato", remarcó.



Asimismo dijo que Slamovitz "renunció para salvaguardar el bien supremo que es el sindicato".