Pereira al gobierno: ¿Esos 100.000 nuevos pobres obra de quién son?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El candidato a presidente en las elecciones del Frente Amplio, Fernando Pereira fustigó al gobierno por plantear que la Ley de Urgente Consideración ha tenido resultados positivos y lanzó: "Esos 100.000 pobres obra de quién son?".

Pereira participó de un acto en la Plaza Lafone para conmemorar los 17 años de la primera victoria nacional de la izquierda. Allí fue consultado sobre el planteo del gobierno acerca de que se vive mejor tras la aprobación de la LUC.

"¿Ustedes están mejor o peor? Yo estoy peor. ¿El Uruguay está peor o mejor? Empeoró su déficit fiscal, empeoró su pobreza, empeoró su pobreza infantil. Por la LUC entre otros motivos. La regla fiscal es la que produjo ahorros económicos en la Rendición de Cuentas que luego trae como consecuencia 100.000 nuevos pobres. ¿Esos 100.000 nuevos pobres, 35.000 niños, obra de quien son?", dijo Pereira.

Asimismo dijo que "las cárceles están superpobladas como se lo habían anticipado el Instituto de Derecho Penal, la Fiscalía general de la Nación". También criticó las facilidades para tener garantías de alquiler y se refirió al mecanismo de ajuste de los combustibles. "Yo no quiero que suban, pero la gente necesita certezas", dijo. "Uruguay está peor y esto la gente lo empieza a constatar y el 5 de diciembre si el Frente Amplio hace una gran elección nacional, el Frente Amplio comienza a volver". afirmó.



"Para conocer la LUC hay que entenderla, estudiarla. La sociedad no pudo hacerlo porque se discutió en 90 días 476 artículos y hoy la gente despierta y empieza a crecer y empezamos a construir una nueva mayoría para derogar esa ley", dijo Pereira.



"Que la gente resuelva democráticamente puede ser un palo en la rueda a alguien?", dijo Pereira en respuesta al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado quien hoy dijo: "Aunque nos metan el palo en la rueda, la rueda va a seguir girando; no van a paralizar el país por el referéndum".



"No estamos en una elección a mitad de período. El gobierno de Lacalle va a terminar el 1 de marzo de 2025 como todos los presidentes porque en Uruguay respetamos las instituciones democráticas, entre ellos, el referéndum", afirmó Pereira.