Penadés a Cosse: "En política no hay nada que rinda más que hacerse la víctima" 

"Lo que le recomendaría a la intendenta es que se llame a silencio unos días, haga una introspectiva y luego, que empiece a trabajar nuevamente en buscar acuerdos con los restantes partidos políticos para ver si puede obtener esos recursos que supuestamente necesita para solucionar estos problemas", lanzó este viernes de mañana el senador nacionalista Gustavo Penadés a Carolina Cosse, horas más tarde que fracasara la votación del préstamo del BID de US$ 70 millones para diversas obras.

"Lamento mucho que la intendenta haya tenido esas afirmaciones. En realidad, la primera idea que se me vino a la cabeza cuando la escuché fue 'en política no hay nada que rinda más que hacerse la víctima'", señaló esta mañana en diálogo con Radio Monte Carlo.

"Lo que transmite es cierto grado de frustración y de imposibilidad de haber tenido la habilidad de lograr acuerdos que estuvieron muy cerca de concretarse, y que si no se concretaron fue justamente por el capricho del gobierno departamental de Montevideo de querer llevar adelante un préstamo con Banco Interamericano de Desarrollo en el cual las prioridades no estaban fijadas en los temas que el Partido Nacional entendía como fundamentales", añadió.



"Quizás, más que acusar a los partidos que no votaron ayer el proyecto de acuerdo con el BID, la intendenta tendría que llamarse a una importante introspectiva para poder ver y analizar objetivamente qué fue en lo que ella falló para no haber logrado esos acuerdos que se podrían haber logrado", insistió el senador.



Aseguró que "lo más fácil es echarle la culpa a los demás", y subrayó: "Me sonó mucho más como una excusa que como haber hecho lo que tendría que haber hecho, que es haber reconocido que en algo se deben haber equivocado y algo debe haber faltado para no haber convencido a los partidos políticos de la oposición".



Valoró que la Intendencia de Montevideo "tiene un presupuesto muy importante, que surge del pago de impuestos que no son pocos que realizamos los montevideanos". Y luego graficó: "De cada $100 que los montevideanos pagamos de impuestos, solamente $14 van para obras".



Cosse manifestó que en unos 10 días dará a conocer su nuevo plan en el marco de la estrategia ambiental, que va a salir de recursos propios de la comuna.