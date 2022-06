Peña pide fondos para no retardar economía: “Necesitamos que sea contemplado”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por estas horas se dan las últimas instancias de negociación dentro de la coalición de gobierno por la Rendición de Cuentas que hoy llega a manos del Parlamento. En ese marco, el ministro de Ambiente, el colorado Adrián Peña, pide que se atiendan los pedidos que hizo su cartera, por los que seguirán “peleando”, ya que -señala- no tiene la “capacidad de dar una respuesta rápida y efectiva” a ciertos requerimientos con los recursos que cuenta ahora.

Peña comentó a El País que siguen realizando “ajustes” con respecto al Ministerio de Ambiente. Algunas cuestiones fueron atendidas, pero no la totalidad de los pedidos. Por lo tanto, continuarán hasta el último minuto con las negociaciones para obtener lo que les “falta para funcionar mínimamente”.



¿Qué necesitan? El colorado contó que “piden algunas cuestiones mínimas vinculadas al cobro de multas y el financiamiento de la dirección nacional de biodiversidad, que no lo tiene”. Además, solicitan un “refuerzo con lo vinculado al control ambiental de los nuevos proyectos”, como UPM 2, el Ferrocarril Central y la construcción de la doble vía de la ruta 5.



Por ejemplo, para el último proyecto es necesario cerrar 60 canteras. “Es decir, necesitamos más capacidades para poder atender en tiempo y forma todos los requerimientos”, indicó el ministro.



Peña aseguró que, aunque le “entusiasma” la “serie de proyectos con fuerte empuje” que se vienen realizando, no dan “abasto con las capacidades que tienen”. Y añadió: “Resulta que estamos al frente de las inversiones más grandes de la historia -si sumamos UPM 2 y el Ferrocarril Central- y el ministerio no ha podido fortalecer sus capacidades. Necesitamos que sea contemplado (en la Rendición de Cuentas) porque así no vamos a funcionar en tiempo y forma para habilitar las empresas. Se me ocurre que se va a generar un problema en el resto de la actividad, porque sin mayores capacidades los tiempos van a ser cada vez más grandes para poder autorizar los proyectos, y eso va a enlentecer la economía”.

En el mismo sentido, Peña indicó que “es más un problema para otras áreas que para el ministerio en sí”. Y fue a más: “Es un problema para el país”.



Por otra parte, contó que uno de los pedidos que se quitó para la Rendición de Cuentas es el “vinculado a equipamiento y renovación de la flota” de vehículos. La decisión se tomó a raíz de que esto “está siendo atendido este año”.

Colorados

El ministro contó que, más allá de su cartera y para todo el Partido Colorado, la “expectativa es buena” en lo vinculado a la Rendición de Cuentas. En ese sentido señaló que “lo más relevante para el partido tenía que ver con el tema educación, que parece que va a ser atendido” y se “están afinando números”.



El propio presidente Luis Lacalle Pou anunció el 19 de junio que habrá un incremento presupuestal para llevar adelante la reforma educativa.



El lunes, el mandatario se reunió con los ministros para presentarles las prioridades del gobierno y tras el encuentro, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, brindó una conferencia de prensa donde informó que se proyecta una nueva estimación de crecimiento económico de 4,8%.



Hoy la ministra de Economía y Finanzas presentará el proyecto a los legisladores del oficialismo a las 18 horas, previo a que se haga lo mismo en la Asamblea General.

La creación y la puja con vivienda



El Ministerio de Ambiente se creó a través de la Ley de Urgente Consideración, y era una promesa de campaña de la coalición multicolor. Después de que Ernesto Talvi dejara Cancillería, el presidente Luis Lacalle Pou ofreció a los colorados asumir la nueva cartera. Y así es como Peña, en ese entonces senador del sector Ciudadanos y ahora su líder, pasó a ocupar su rol actual.



La creación de la cartera implicó que pase a tener funcionarios y recursos presupuestales de unidades que estaban bajo la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

En ese entonces, hubo una puja entre Ambiente y Vivienda porque la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) y las dependencias de cambio climático pasaron a estar bajo la órbita de Peña.



Además, las autoridades solicitaron 30 funcionarios a la Dirección General de Secretaria de Vivienda. Para eso se entabló una negociación porque la ministra cabildante Irene Moreira argumentó que tenía un número ajustado de funcionarios.