Pase Responsable: se analizará posibilidad a futuro de hacer eventos sin tapabocas, dijo Martinelli

Nicolás Martinelli, asesor del presidente Luis Lacalle Pou, indicó que han recibido decenas de propuestas para "explorar la posibilidad de un segundo plan piloto" del denominado "Pase Responsable" y que además se analiza un posibilidad a futuro de realizar un evento con personas vacunadas y sin tapabocas.

"Esta semana tenemos una reunión en el Ministerio de Salud Pública (MSP) para, entre otras cosas, ver que en algún evento al aire libre y con personas vacunadas, eventualmente, pueda llegar a permitirse que no se use el tapabocas", explicó en diálogo con el programa radial Doble Click (Del Sol FM).



Martinelli indicó que quizás este pase sirva como herramienta para tener una mayor flexibilización durante los eventos, como por ejemplo bailar en una fiesta. De todas maneras, aclaró que "todavía está por verse" y "será parte del nuevo diseño del protocolo que tendrá que elaborar Salud Pública pensando ya en este 'Pase Responsable'".



Con respecto a la idea de implementar un segundo plan piloto, el que sería "más masivo", Martinelli expresó que por el momento no tiene fecha de realización.



"Estamos ajustando algunas cuestiones de la herramienta que tiene que ver con la posibilidad de hacer una validación offline. Es decir, que se pueda ir al evento y que el código QR se pueda verificar fuera del sistema, en caso de que algún evento masivo haga caer la conectividad", explicó.



También se está trabajando en el proceso de registro de eventos, para que todos los que quieran participar puedan ingresar sus datos a un sistema común.

El primer plan piloto se realizó el sábado 12 de junio en el Sodre. Fue un proyecto de prueba para lograr que, en los próximos meses, se puedan celebrar desde conciertos hasta fiestas en un ambiente más seguro y con menor probabilidad de contagio de COVID-19.



Para el evento se realizó el test rápido, o de antígenos, a todos los asistentes, con posterior seguimiento de la situación. Y, a una semana de hecho, todos dieron negativo a las pruebas de coronavirus.