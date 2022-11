Partido de la Gente se apaga: cercanos a Novick piensan en generar un nuevo partido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El último tuit -retuit, en realidad- del Partido de la Gente es de setiembre de 2019. Y eso, de alguna manera, muestra su situación actual. Después de su creación en 2016, y de pasar a integrar la coalición multicolor tras las elecciones nacionales de 2019, el partido fundado por Edgardo Novick no tiene autoridades válidas -así lo definió la Corte Electoral hace más de un mes- y vive una confrontación interna entre sus dos grandes sectores. Es más, están quienes aseguran que directamente ya no hay un partido político.

Por noviembre de 2016, Novick comunicó con bombos y platillos la creación de un nuevo partido político. En ese momento, los simpatizantes marcharon de la Plaza Independencia hacia la Corte Electoral para entregar la documentación requerida. Seis años más tarde, aunque el partido forma parte de la coalición y Novick puso su firma en el Compromiso por el país -acuerdo de los partidos de la oposición durante la campaña de 2019-, no tiene actividad política.



Los más cercanos a Novick sostienen que no hay un representante del Partido de la Gente en las reuniones de la coalición con el gobierno, pues no reconocen al diputado Daniel Peña -su único legislador electo- como delegado del partido.

Peña fue invitado, por ejemplo, a la reunión que hubo la semana pasada en la Torre Ejecutiva, donde Luis Lacalle Pou les comunicó a sus socios que iba a presentar una carta de adhesión al Acuerdo Transpacífico. Hoy Peña no es quien preside el Partido de la Gente, pero analiza pujar por este cargo.



Hay un punto clave para entender qué sucede a la interna del partido, y es que hay dos grandes agrupaciones enfrentadas. Por un lado, está la del diputado Peña y, por el otro, la de Pablo Paiva.



Consultado por El País, Novick se limitó a decir que “Paiva es el actual presidente del Partido de la Gente”, el que añadió “ya no tiene funcionamiento”. También dijo que está alejado de la actividad política.



Paiva hoy es el subdirector de Desarrollo Social de la Intendencia de Tacuarembó y, a pesar de “ganar” en un congreso nacional que se realizó en noviembre de 2021, legalmente no ocupa el cargo de presidente del Partido de la Gente porque la Corte Electoral declaró inválida esa instancia.



A pesar de realizar dos convenciones nacionales en 2021 -que generaron polémica por su validez-, el socio de la coalición de gobierno hoy no tiene autoridades legitimadas y ya no recibe el financiamiento que le correspondería por ley.

La convención nacional de noviembre del año pasado es, de hecho, una muestra de la situación del partido. Después de la primera y única elección interna en 2019 -donde la lista que más votos tuvo fue la de Peña-, decidieron no realizar la convención de inmediato y extender 180 días la validez de la Mesa Ejecutiva Nacional provisoria, quien después debía hacer la convocatoria de los integrantes del partido para elegir las autoridades.



Sin embargo, esa Mesa Ejecutiva Nacional provisoria -liderada por Novick- no llamó a la convención nacional en el período establecido. Y no fue hasta noviembre de 2021, pasados los 180 días, que convocaron a las elecciones de las autoridades. Ese día fue electo Paiva como presidente, quien contó a El País que dio un paso adelante porque el empresario “no quería seguir”.



Paiva admitió que tendrían que haber hecho la convención nacional en el plazo que se había acordado. Asimismo, aclaró que, cuando finalmente se decidió llevarla adelante, surgió la pandemia, lo que complicó la situación. En ese contexto, resolvieron hacerla en noviembre de 2021, cuando se cumplía fecha de la fundación del partido. Esta instancia fue calificada de “trucha” desde la agrupación de Peña y la denunciaron ante la Corte Electoral.



Ante la impugnación, quienes realizaron la convención presentaron un escrito ante la Corte. Pero la institución -contó Paiva- no aprobó ese encuentro porque no se cumplía con los estatutos. Ahí se les notificó un nuevo plazo de 60 días para hacer una nueva convención. Este venció y los integrantes no se reunieron para designar autoridades. Ante esa situación, la Corte le comunicó al Parlamento que el Partido de la Gente dejaba de ser reconocido. Antes, en agosto, el sector de Peña realizó otra convención nacional y esta tampoco tuvo el reconocimiento de la Corte.

Ahora, los allegados a Novick se plantean la posibilidad de generar un nuevo partido de cara a 2024.