Colorados, al igual que Cabildo, no votarán que programa de asentamientos pase a Presidencia

Un artículo del proyecto de la Ley de Presupuesto transfiere el programa Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB) del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) a Presidencia. Sin embargo, el Partido Colorado no lo va a acompañar, según dijo Felipe Schipani, diputado colorado, este jueves a Subrayado de Canal 10. El partido se suma a Cabildo Abierto, quien tomó la misma posición respecto a este tema.

Schipani explicó que no se acompañará porque han sostenido a lo largo de los años, cuando el Frente Amplio envió sus proyectos de Ley de Presupuesto, "que la Presidencia de la República es un órgano de competencia cerrada que escapa al control parlamentario".



Por lo tanto, "al presidente, al secretario de Presidencia, no se los puede interpelar, no se les puede hacer un pedido de informes". Entonces, los colorados creen que las diferentes oficinas tienen que "ubicarse en la órbita de los ministerios".

En su edición de este jueves El País informó que el presidente Luis Lacalle Pou se reunió ayer con el senador Guido Manini Ríos y que de los temas que estuvo arriba de la mesa fue justamente el PMB. Cabildo Abierto, a diferencia de lo que quiere Lacalle Pou, insiste en que no pase a Presidencia y siga bajo la órbita de Vivienda, ministerio que conduce la cabildante Irene Moreira.