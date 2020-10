Manini Ríos traba iniciativa de Lacalle Pou de pasar a Presidencia programa de asentamientos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou se reunió en la tarde de ayer con el senador Guido Manini Ríos. Uno de los temas que estuvo arriba de la mesa fue el Presupuesto, sobre el cual un punto en particular provoca desencuentros entre los dos socios de la coalición: el Plan de Mejoramiento de Barrios (PMB). El mandatario pretende que este programa, que existe desde hace años y apunta a regularizar los asentamientos, esté en Presidencia. Cabildo Abierto, por su parte, insiste en que siga bajo la órbita del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) que conduce la cabildante Irene Moreira.

A pesar de los esmerados intentos ensayados ayer por la bancada de diputados del Partido Nacional, con varias modificaciones del artículo que consagra el cambio, el partido de Manini Ríos no dará sus votos y deja a los blancos sin mayoría parlamentaria. “No vamos a apoyar el sustitutivo”, anunció anoche el excomandante en jefe del Ejército a El País.

Según Manini, la reunión con Lacalle no fue para dilucidar este punto. “Hablamos de temas generales del Presupuesto, entre los que se encuentra ese tema, pero no lo hablamos específicamente...”, aseguró.



El líder de Cabildo explicó que le consultó sobre el avance de las auditorías, sobre “la marcha de coalición” y sobre “temas reservados”. En cuanto a este último aspecto, solo adelantó que habló con el presidente sobre el destino del fiscal de Corte, Jorge Díaz. Justo ayer se supo que el diputado Eduardo Lust, de Cabildo Abierto, planteó en Mejor Dicho, el portal de estudiantes de periodismo de la Universidad Católica, que cree que Lacalle en “un plazo de dos o tres meses lo va a destituir, porque Díaz está muy debilitado, además de que el ambiente laboral de la Fiscalía no es bueno”.

Programa sobre asentamientos.

Según supo El País, los representantes blancos redactaron ayer dos artículos sustitutivos del proyecto original, pero ambos mantienen el programa en Presidencia y esto, según el diputado colorado Ope Pasquet, podría ser inconstitucional.



El artículo 611 del proyecto de ley de Presupuesto Nacional enviado por el Poder Ejecutivo establece que el PMB “será coordinado y ejecutado dentro del Inciso 24 ‘Diversos Créditos’, Unidad Ejecutora 002 ‘Presidencia de la República’, de acuerdo al Plan de Obras aprobado por el Inciso 14 ‘Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial’”. Así fue aprobado en comisión de Presupuesto integrada con Hacienda por nueve votos en 17. En esa instancia, no apoyó esta redacción -además del Frente Amplio- el diputado de Cabildo Abierto que integra la comisión, Álvaro Perrone.

Por los cambios que se introdujeron en comisión a otros artículos, este entró al plenario de Diputados con el número 628. Y en este ámbito encontró, además de la oposición de Cabildo Abierto (que tiene 11 diputados), la resistencia de Ciudadanos. Además de Cabildo Abierto, se resiste al pasaje del PMB a Presidencia Ciudadanos, el sector del Partido Colorado que lideraba Ernesto Talvi y que cuenta con ocho legisladores. A su vez, el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, adelantó a El País que no dará su voto para el pasaje del PMB a Presidencia.

Pasquet, de Ciudadanos, explicó a El País por qué no acompañará la iniciativa de Lacalle. “Nosotros objetamos el artículo 628 porque dice que las competencias pasan a la Presidencia de la República, y eso es inconstitucional. Las competencias son del Poder Ejecutivo, no de la Presidencia de la República. Siempre hemos venido sosteniendo, durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, que han metido cualquier cosa en Presidencia: la Secretaría del Cambio Climático, la de Ciencia y Tecnología, la de Deporte, cualquier cosa. Y eso no se puede hacer porque tiene que haber un responsable que pueda venir al Parlamento a dar explicaciones y esos son los ministros”, dijo Pasquet.

Los argumentos presentados por el diputado colorado coinciden con los esgrimidos por los diputados de Cabildo Abierto que han llevado la voz cantante en este asunto: Perrone y Lust.



De todas maneras, a pesar de que la postura de Pasquet es clara, la bancada de Ciudadanos no tenía hasta anoche una posición definida sobre el tema. El diputado de ese sector que integró la comisión de Presupuesto, Jorge Alvear, aprobó en ese ámbito el artículo enviado por el Ejecutivo para que se trate en el plenario, aunque presentó algunos cuestionamientos.

En la tarde de ayer, tras la reunión mantenida entre Lacalle y Manini Ríos en la Torre Ejecutiva, el diputado blanco Sebastián Andújar, presidente de la comisión de Presupuesto, presentó uno de los dos sustitutivos que se manejaron para destrabar la negociación en torno a este artículo. La iniciativa de Andújar conserva la ubicación del programa en Presidencia pero especifica que será dirigido “por una comisión”, que “estará integrada por un coordinador que designará la Presidencia, un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, un delegado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y dos delegados del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial”. La fórmula deja a Cabildo Abierto con doble presencia pero igualmente en minoría en un cuerpo de cinco miembros.

Los blancos esperan respuestas a esta iniciativa antes del mediodía pero, en principio, la redacción no cuenta con los 42 votos del Frente Amplio, ni con los 11 de Cabildo Abierto ni con el del PERI. Los ocho de Ciudadanos están en dudas y Batllistas, la otra ala colorada liderada por el expresidente Julio María Sanguinetti, recién hoy tomará una resolución.



De todos modos, en la Torre Ejecutiva confían en que se alcance una solución al diferendo, por el peso y la importancia del plan en el programa de la coalición multicolor.



Eso no quiere decir que se termine resolviendo en Diputados, pues una vez ingrese al Senado, donde el ámbito de discusión está más acotado y los pesos relativos de los sectores políticos son aún más favorables para el oficialismo, se podría volver a modificar.

De acuerdo.

senador de cabildo abierto Guido Manini Ríos “No vamos a apoyar el (artículo) sustitutivo” presentado por el diputado blanco Sebastián Andújar en Diputados, que mantiene el Programa de Mejoramiento de Barrios en Presidencia y crea una comisión que estará integrada por cinco miembros: un coordinador de Presidencia, un integrante del MEF, otro de OPP, y dos del Ministerio de Vivienda.