Paganini y Arbeleche están estudiando “qué se puede hacer” con precios de combustibles, dijo Lacalle Pou

"Bajó el petróleo" le escribió el presidente Luis Lacalle Pou a los ministros de Industria, Omar Paganini, y de Economía, Azucena Arbeleche, tras ver en el informativo este lunes que el precio del barril había caído este domingo. Así lo relató el mandatario en rueda de prensa este martes y aseguró que los secretarios de Estado están analizando "qué se puede hacer" respecto a los precios de los combustibles a nivel local.

Al ser consultado por los periodistas sobre la respuesta que había tenido de parte de los ministros, afirmó que la respuesta se dará “en estos días”.

El precio del barril de petróleo podría incidir en la actualización de las tarifas de combustibles que se realiza actualmente, a partir del nuevo mecanismo del Precio de Paridad de Importación (PPI), relevado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). Esto implica hacer un ejercicio teórico de cuánto saldría cada combustible si en Uruguay existiera la libre importación (y un importador le compitiera a Ancap).

"No quiero atajarme, sí decir que uno compra en determinado momento. No es que (el país) compra todos los días petróleo. Comprás, te abastecés, hay que ver cuánto stock tenés, pero esas serán las excusas o los argumentos que van a poner ellos", agregó en referencia a Paganini y Arbeleche.



"La voluntad del gobierno es tener combustibles más baratos, la voluntad del gobierno es transparentar el sistema, la voluntad del gobierno es no cobrar combustibles y no cobrar otros servicios públicos para tapar un agujero de deuda del Estado", valoró Lacalle Pou.



En esa misma línea, el mandatario dijo que "ese proceso de sinceramiento no es corto", pero "es inevitablemente al que tenemos que llegar, porque es lo que le comprometimos a la gente en su momento".

“Tendremos una respuesta en estos días. Vamos a ver. Están estudiándolo. Queremos tener una respuesta seria porque sabemos que es un tema bien sensible, que a nosotros nos ocupa y nos preocupa mucho”, concluyó.



El último ajuste en el precio del combustible comenzó a regir el 30 de junio, lo que significa un incremento en las tarifas por segundo mes consecutivo, luego de haber postergado el ajuste durante dos meses a pedido del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.