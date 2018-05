Oposición acusa a Layera de diagnosticar y no actuar

La admisión por parte del director Nacional de Policía, Mario Layera, de que Uruguay se encamina a un escenario propio de El Salvador o Guatemala en el que el Estado se verá superado en el combate a la delincuencia, generó duras críticas de la oposición que entiende que el funcionario admitió su fracaso y que, más allá de su franqueza, se centró en el diagnóstico y no en aportar soluciones. Los dichos de Layera se produjeron, además, en un comienzo de año que marca un fuerte incremento en la cantidad de homicidios (21 en lo que va del mes).

El sector blanco Alianza Nacional convocará esta semana al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y al propio Layera a las comisiones de Seguridad de ambas cámaras. En el Senado el convocante será el senador Guillermo Besozzi y en Diputado el representante Pablo Abdala. El diputado dijo a El País que los comentarios de Layera fueron graves y suponen admitir su fracaso, por lo que es fundamental que comparezca en el Parlamento.

Layera fue entrevistado por El Observador y cuando se le preguntó qué futuro ve para la situación en materia de delincuencia contestó: "Un escenario como El Salvador o Guatemala. El Estado se verá superado, la gente de poder económico creará su propia respuesta de seguridad privada, barrios enteros cerrados con ingreso controlado y el Estado disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras que vivan de los demás, cobrando peaje para todo".

Layera también señaló en el reportaje que el policía está "confundido" porque "si lo enfrenta (al delincuente) con fuerzas desmedidas corre riesgo él". Y apuntó que no se controla estrictamente la concurrencia de los jóvenes a los centros de estudios y que debería retirarse la patria potestad a los padres cuando no van. "Eso es ley, solo que no se cumple, hemos caído en una anomia social en la que no se cumplen las leyes y nadie quiere hacerlas cumplir estrictamente", agregó. También entendió que el gobierno "está muy compartimentado" y que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Banco de Previsión Social no comparten información que sería útil para la Policía. Layera también hizo notar que ya no sirven las escuchas telefónicas y que el nuevo Código del Proceso Penal complica el accionar policial.

Andanada.

La oposición fue dura. El senador colorado Pedro Bordaberry, que insistemente ha reclamado la renuncia de Bonomi, dijo a El País que Layera hizo "un reconocimiento tardío" de que las escuchas telefónica no sirven y que guardó silencio cuando en varias interpelaciones se le hizo notar el punto a Bonomi.

"Dice que nadie está interesado en que se cumplan las normas. Eso es gravísimo, entre otros motivos, porque desde hace ya muchos años, desde 2012, le venimos reclamando al Ministerio del Interior que haga cumplir las normas. Esto parecería ser una despedida del señor Layera. Parece que se ha visto superado y nos pasa un nuevo mensaje desde el Ministerio del Interior de desesperanza. Mientras el director de Policía está en esta situación complicada, su jefe directo, el ministro, está de paseo en Europa. De vacaciones desde el 22 de abril hasta el 16 el mayo, en un momento en que hay récord de homicidios", fustigó Bordaberry.

"Lo que está haciendo el señor Layera es lo que ha hecho el Ministerio del Interior en los últimos tiempos: relatarnos lo que sucede. Nos explica que no hay coordinación. Es una crítica a su jefe, el ministro. ¿Quién tiene que coordinar? El ministro. Lo que tienen que decir Bonomi, Layera y (Tabaré) Vázquez es la solución", insistió. Bordaberry repasó que en 2015 presentó un proyecto de ley sobre legítima defensa presunta de los policías. "Se lo mandé al Ministerio del Interior. No nos contestó. Y ahora el jefe de Policía nos dice que este es el problema", señaló.

"Ir a las causas sociales es justificar lo que estamos viviendo. Estas son excusas. No les creo. Nunca hubo menos pobreza, dicen los del Frente Amplio. Si ha bajado la pobreza y la indigencia, ¿cómo la explicación es esta? O esto es equivocado o no es cierto que bajó la pobreza y la indigencia. Echarle la culpa a la pobreza del delito es un insulto a las personas de bajos recursos. El tema es la droga y cómo el Ministerio del Interior pelea contra los narcotraficantes", sostuvo.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo a El País que valoraba la franqueza de Layera, pero señaló que está "en contradicción directa con la postura que el ministro asumió durante la última interpelación cuando habló prácticamente de que en Uruguay había una situación totalmente controlada".

"Lo que está diciendo Layera además es muy grave porque está diciendo que hay organismos del Estado que no están permitiendo a la Policía trabajar con eficacia y que uno de ellos es, nada menos, la Fiscalía. Por otro lado, creo que tiene toda la razón cuando responsabiliza al fracaso de las políticas sociales del desarrollo de las actividades delictivas y que han generado un aumento de la segmentación social muy grave. Es un gran debe del Frente Amplio", reflexionó.

"Él sabrá por qué dijo todas estas cosas, pero la lectura que puede hacer un delincuente es muy peligrosa porque si el propio director de Policía está avizorando esta realidad, lo que está diciéndole a los delincuentes es que vienen ganando y que pueden ganar más, y los envalentona. La verdad es que no entiendo", comentó.

"¿Cuáles son esas cosas que hay que votar en el Parlamento para que actúen (los policías) con más fuerza? Que nos digan y las votamos ya", ofreció.

"El Ministerio del Interior sigue sin interceptar celulares. Hace años que estamos con ese problema y hay delincuentes que desde las cárceles manejan bandas. A un director de Policía no se lo tiene solo para explicar lo que pasa sino para resolverlo. Uno lo que espera de Layera no es que nos diga lo que está pasando y lo que va a pasar sino que resuelva el problema, porque ese es el rol de los gobernantes. Para analistas hay otros", cuestionó.

Para Mieres "hay una mala distribución de la policía en el territorio", y agregó que "me cuesta creer que se necesiten más cuando la tasa de policías por población es muy alta en términos comparados". "La estrategia del PADO (programa de patrullaje intensificado) y de las fuerzas de elite en pocas zonas genera desprotección", opinó.

“169 homicidios en 132 días de 2018”.

El senador colorado José Amorín hizo hoy una enumeración en Twitter:

“ 169 homicidios en 132 días de 2018. T. Vázquez niega todo. Bonomi en su segunda licencia del año. Jorge Vázquez da excusas. (José) Mujica pide visitas de escolares a las cárceles. (Javier) Miranda ve el fracaso de las políticas sociales del FA. Pero los demás no entendemos nada”.

169 homicidios en 132 días de 2018



- T. Vázquez niega todo



- Bonomi en su 2da licencia del año



- J. Vázquez da excusas



- Mujica pide visitas de escolares a las cárceles



- Miranda ve el fracaso de las políticas sociales del FA



Pero los demás no entendemos nada#NoDaParaMás pic.twitter.com/8844tGA0CW — José Amorín (@jgamorin) 13 de mayo de 2018

El sábado escribió: “Perdí la cuenta en el quinto homicidio en lo que va del sábado y, lo más triste, capaz que me quedo corto Pero, para algunos, el problema es que hablemos de esta tragedia. Pretenden que todos miremos para el costado y nos engañemos”, señaló.

Perdí la cuenta en el QUINTO HOMICIDIO en lo que va del Sábado y, lo más triste, capaz que me quedo corto



Pero, para algunos, el problema es que hablemos de esta tragedia. Pretenden que todos miremos para el costado y nos engañemos#NoDaParaMás#NoNosAcostumbremos#DueleUruguay pic.twitter.com/m7kiW7LN8r — José Amorín (@jgamorin) 12 de mayo de 2018

Guillermo Maciel, de Fundapro, una organización vinculada al Partido Colorado, calculó que en Uruguay está habiendo un homicidio cada 19 horas. El año pasado fueron 283.

Reacciones políticas

SENADOR DEL PARTIDO INDEPENDIENTE Pablo Mieres “El PADO dispersa el delito para distintos lados porque se ha expandido en todo el país. Es como pegarle un palazo a un panal. Lo dicen las comisiones de seguridad de los barrios. El PADO baja la delincuencia un tiempo en un lugar hasta que se va. Cuando se va, vuelven los delincuentes. Es como esas intervenciones de entrada y salida de la Policía (en los barrios) que no resuelven el problema.

SENADOR DEL PARTIDO NACIONAL Jorge Larrañaga “Layera se sacó el casete. Reconoce el fracaso de la política social y de la respuesta policial al problema de la inseguridad. Y algo más: ‘que no se animan’ en este gobierno a hacer las cosas que hay que hacer. El Ministerio del Interior está desbordado. Lo reconoce el policía de más alta jerarquía en este momento. En el medio está la gente que necesita que el Estado la cuide”.