Estupor porque no es "Juan de los Palotes"

"A mí me sorprende que sea el Jefe de Policía el que diga eso. Desde hace un tiempo es parte de la seguridad del país, es más que sorpresivo. Creo que se perdió una buena oportunidad de no decir nada. No entiendo las razones que tuvo para decir eso. Estas cuestiones que hizo van a traer repercusiones. Venimos de una interpelación al ministro (Eduardo Bonomi), interpelación en la que él estuvo, entonces no entiendo. Es una opinión absolutamente personal, no logro entender qué fue lo que quiso hacer. Porque alertar de lo que él tiene que cuidar... Él es el Jefe de Policía, no es un Juan de los Palotes, es él quien tiene responsabilidad", reflexionó el diputado.

El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo a Subrayado que "no nos hace ningún bien" que Layera haya hecho los comentarios que hizo y consideró que, si bien puede estar capacitado para entender la delincuencia, le faltan "códigos de relacionamiento político" porque debió haber compartido su parecer con el ministro del Interior.