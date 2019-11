La opinión de tres politólogos sobre el debate entre Lacalle Pou y Martínez

A 10 días de la segunda vuelta electoral, Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez protagonizaron un debate mucho más agresivo que el anterior del mes de octubre y, durante varios pasajes de la polémica, la tensión ganó la escena.

Tres politólogos analizaron en diferentes medios lo que dejó la instancia histórica entre los candidatos del Frente Amplio y el Partido Nacional.

Oscar Bottinelli: “Mensaje del FA a capas medias altas fue diluido”

"Los indecisos de un balotaje son distintos a los de una elección común. En el balotaje hay un 42% de los uruguayos que no votó a Lacalle Pou ni a Daniel Martínez. Este electorado sufre un vacío. Tiene que votar a dos candidatos que no eligió en la primera vuelta. A esa gente le interesaba el debate. No sé su impacto. En los cambios de estrategia del Frente para el balotaje vinieron Astori y Bergara para dar certezas a las capas medias altas donde se debilitó. Fue insinuado. Ese juego apareció diluido”.