Negocian reeditar la coalición multicolor para las intendencias del país

El Partido de la Concertación ya es historia porque le faltaron 14 votos y no se podrá usar el lema en las departamentales de mayo. Pero un acuerdo multicolor entre blancos, colorados, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente está sobre la mesa tanto en Montevideo como en Canelones, Rocha y Paysandú.

En todo el país el problema es el mismo: hay partidos que no dejaron nombres reservados y no pueden presentar los mismos candidatos que en las internas de junio. El impedimento supone el principal obstáculo para reeditar el acuerdo multicolor a nivel departamental. En el caso de Montevideo, el Partido Nacional dejó dos nombres en reserva: el del expresidente de la AUF Sebastián Bauzá y el del alcalde del municipio CH Andrés Abt.

La coalición multicolor en Montevideo está en pañales, porque no hubo reunión formal, aunque sí contactos. “Hay un muy buen ambiente para comparecer en un lema común”, admitió Abt a El País. Una posibilidad es usar los lemas del Partido Independiente o De la Gente. Consultado por El País el senador del Partido Independiente Pablo Mieres dijo que “no se ha avanzado”, pero eso no quiere decir “que no vaya a ocurrir un acuerdo”.



Con Cabildo Abierto no hubo contactos. Pero en Montevideo es seguro que el grupo político que lidera Guido Manini Ríos presentará candidato propio, declaró a El País el dirigente Rivera Elgue. En el interior, dijo, se seguirá el criterio manteniendo la identidad de Cabildo, “aunque en algún lugar puede que se presente la posibilidad de ir con algún otro partido”, pero como excepción.



En Canelones, sucede algo similar a Montevideo. El Frente presentará dos candidaturas: la del intendente Yamandú Orsi (MPP) y la del independiente Yamandú Costa. En primer lugar se está hablando con el Partido Colorado y Cabildo Abierto para explorar la posibilidad de que comparezcan los tres bajo el lema del Partido Nacional, aunque se reconoció que “es muy complicado”. En tal caso, cada partido propondría un candidato.



De no prosperar un acuerdo multicolor los candidatos del Partido Nacional serían tres: Amín Niffouri, Álvaro Dastugue y Sebastián Andújar. Consultado por El País, Dastugue dijo que en lo que resta de diciembre se tomará una resolución sobre cómo se presentarán en el mes de mayo. En el Partido Colorado, el senador electo Adrián Peña (Ciudadanos) confirmó los contactos con el Partido Nacional: “Hay actores blancos que me han llamado y les digo que no me niego a la posibilidad, pero materialmente lo veo muy difícil”.



Por su parte, Daniel Peña (Partido de la Gente) tiene su nombre reservado y está en condición de ir bajo el lema del Partido Nacional, aunque indicó que tal decisión no le corresponde tomarla. “La misma coalición que funcionó a nivel nacional debería funcionar en Montevideo y Canelones”, dijo.

Yamandú Orsi es uno de los candidatos que presentará el Frente Amplio para la Intendencia de Canelones. Foto: Francisco Flores

Donde ya hay una propuesta formal de coalición multicolor es en Rocha. Alejo Umpiérrez, diputado del Partido Nacional y candidato a intendente, dijo a El País que “se está planificando aterrizar la coalición en el departamento en base a una triple candidatura bajo el lema Partido Nacional que le ofrecimos a los demás partidos”. La idea es que una candidatura sería para el Partido Nacional, otra para los colorados y una tercera para Cabildo.



“Hay una oferta del Partido Nacional para un gobierno multicolor. Quedamos de dar una respuesta para el 20 de diciembre”, dijo a El País el dirigente colorado Rafael De León. Sebastián Martínez, de Cabildo Abierto, señaló que el grupo está analizando el tema. Si se concreta la alianza electoral y programática le estarían disputando la intendencia al Frente Amplio que presentará al actual intendente Aníbal Pereyra y a la alcaldesa del Chuy Mary Urse como candidatos en mayo.



En Paysandú los blancos y colorados también buscan la forma de recuperar la Intendencia por medio de un acuerdo con Cabildo Abierto. La izquierda irá por la reelección de su intendente Guillermo Caraballo y también postulará al director de la comuna Marcos García. El diputado Nicolás Olivera, candidato por el Partido Nacional junto a Mario Bandera, dijo a El País que “se está conversando” la posibilidad de un acuerdo multicolor. Lo que se maneja es que participen bajo el lema del Partido Nacional. Nelson Gianoni, de Cabildo Abierto, dijo que se evalúan “todas las posibilidades”, tanto de la coalición como la presentación de un candidato propio para mayo.



En Salto, la primera opción para Cabildo es conformar una coalición multicolor dijo a El País el dirigente Rodrigo Albernaz, porque entiende que es la única forma de ganarle al Frente Amplio, que piensa presentar otra vez a Andrés Lima como candidato. Sin embargo, es consciente que el tema fue “dejado de lado” por blancos y colorados que ya definieron candidatos y los oficializarán en breve. Por el Partido Colorado se presentarán Germán Coutinho, Miguel Feris y Gonzalo Leal y por los blancos Carlos Albisu y Francisco Blardoni.



En Río Negro, el candidato a intendente Omar Lafluf dijo a El País que piensa que no se podrá reeditar la coalición, pero no descarta recibir apoyos extrapartidarios. En Cerro Largo, la posibilidad de un acuerdo multicolor es “inviable” dijo a El País el colorado Gustavo Silveira. En Lavalleja, el dirigente Gustavo Amén consideró que en ese departamento “no tiene ningún sentido porque el Frente no tiene posibilidad de ganar la Intendencia”. En Rivera, Colonia y Maldonado no está planteado el acuerdo.

Montevideo Frente amplio: Define candidatos en enero.

Partido Nacional: Reservó los nombres de Sebastián Bauzá y Andrés Abt para la coalición.

Partido Colorado: Dispuesto a analizar una coalición.

Cabildo Abierto: Presenta un candidato propio.

Canelones Frente Amplio: Yamandú Orsi y Yamandú Costa son los candidatos.

Partido Nacional: Explora acuerdo multicolor. Niffouri, Dastugue y Andújar posibles candidatos.

Partido Colorado: No tiene nombres reservados para coalición. Posible candidato propio: Adrián Peña

Maldonado Partido Nacional: Enrique Antía va por la reelección y Rodrigo Blás es el otro candidato.

Frente Amplio: Están propuestos Óscar de los Santos y Gerardo Viñales.

Partido Colorado: Se manejan como candidatos: Eduardo Elinger, Blanca Dos Santos y Félix Riestra

Rocha Frente Amplio: Aníbal Pereyra va por reelegirse y Mary Urse compite.

Partido Nacional: Ofreció a otros partidos hacer la coalición. Alejo Umpiérrez es candidato.

Partido Colorado: El 20 de diciembre dará una respuesta.

Cabildo Abierto: Analizan planteo de coalición.

Paysandú Frente Amplio: Va por la reelección Guillermo Caraballo y el otro candidato es Marcos García.

Partido Nacional: Nicolás Olivera y Mario Bandera son candidatos.

Cabildo Abierto: Analiza sumarse a la coalición o ir con candidato propio.

Rivera Partido Colorado: Richard Sander es el candidato a intendente.

Partido Nacional: Ricardo Araújo, Milton Machado y se trabaja en una tercera candidata que podría ser mujer.

Cabildo Abierto: Presentan como candidato a José Laguzzi.

Colonia Partido Nacional: Espera por resolución judicial sobre el intendente Carlos Moreira.

Frente Amplio: Jorge Motta y Ariel Beltrán son los candidatos.

Partido Colorado: Presentan candidato propio, descartan coalición.

Cabildo Abierto: Sin definición.

Salto Frente Amplio: Va por reelección Andrés Lima.

Partido Colorado: Germán Coutinho es candidato, Miguel Feris y Gonzalo Leal también.

Partido Nacional:. Francisco Blardoni y Carlos Albisu son candidatos.

Cabildo Abierto: Prefería coalición multicolor como primera opción.

Cerro Largo Partido Nacional: Pablo Duarte, y el diputado por ese departamento, José Yurramendi.

Frente Amplio: Esperan por el canciller Rodolfo Nin Novoa para que sea candidato.

Partido Colorado: Trabajan en una candidatura común.

Lavalleja Partido Nacional: Presenta dos candidatos: Mario García y Carol Aviaga.

Partido Volorado: Presenta candidaturas propias (Luis Carresse y Gustavo Risso).

Frente Amplio: Pablo Fuentes, Cecilia Bianco y Julián Mazzoni son posibles candidatos.