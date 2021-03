Cosse tras suba de casos: "Nadie se rasgó las vestiduras para que no nos moviéramos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, señaló este martes de tarde a Canal 4 que "toda la sociedad tiene que bajar la pelota al piso porque ahora estamos en un pico de la pandemia que empezó cuando estaba terminando Carnaval, el 16 de febrero. En ese momento todos nos fuimos, este pico es por esa movilidad, y en ese momento nadie se rasgó las vestiduras para que no nos moviéramos. El pico de ahora no es por la marcha de ayer", dijo en referencia a la movilización en 18 de Julio por el Día Internacional de la Mujer.

En tanto, Cosse indicó a Radio Universal también esta tarde que este es una momento para que "autoridades y no autoridades" hagan una "profunda reflexión porque los números preocupan y si no hacemos cosas distintas no vamos a obtener resultados distintos".



Uruguay ingresó nuevamente ayer a la zona roja de riesgo del índice de la Universidad de Harvard.

Cosse también manifestó su preocupación por el estado sanitario de Brasil, que vive por estas horas una nueva ola de contagios, además de contar con una nueva cepa del virus, conocida como P.1. "Hay artículos científicos que establecen que Brasil puede llegar a tener influencia incluso sobre la pandemia global, y lo tenemos al lado, y una frontera seca", comentó.

"Yo no quiero alarmar, pero sí me siento en la responsabilidad de decir que la situación es muy seria, hay que vacunarse, hay que cuidarse y cuidar a los demás", resaltó.

Respecto a la marcha del 8M, Cosse manifestó que desde la comuna capitalina se "exhortó a que no se hicieran aglomeraciones", contó además que ella no participó de la marcha, pero sí de una caravana que recorrió barrios de Montevideo.

"Ahora, lo que no puedo, no voy a hacer, es criticar a las muchachas de ayer porque entiendo que estaban muy dolidas, amanecimos con femicidios", añadió en ese sentido en referencia al femicidio ocurrido en Sauce (Canelones) en la noche del 7 de marzo.

Consultada por los disturbios de ayer en la marcha, resaltó: "Los disturbios y la violencia no tienen ninguna justificación nunca. Contra cualquiera y viniendo de cualquiera".