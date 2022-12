Murro sobre proyecto jubilatorio: el Ejecutivo comunica cosas “que no son así”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes hubo una nueva reunión de la comisión que tiene bajo análisis la reforma jubilatoria, que será votada esta semana en ese ámbito y que el 27 comenzará a ser tratada en el pleno de la Cámara de Senadores, con el objetivo de que termine el año con media sanción.

A la salida del encuentro, el exministro de Trabajo y Seguridad Social durante el último gobierno del Frente Amplio, Ernesto Murro, dialogó con la prensa y sostuvo que, a pesar de las negociaciones, el proyecto se mantiene casi como vino desde el Poder Ejecutivo: “Sigue siendo una reforma sustancialmente de recorte”, apuntó.

El exjerarca señaló que el gobierno continúa comunicando aspectos de esta reforma que “no son así”.

“Están diciendo que a los 70 años las personas van a tener una pensión, lo cual tampoco es cierto. Es una aspiración. No es algo que esté expresado en el proyecto de ley. Esto lo dice nada más y nada menos que con un comunicado de Presidencia de la República. También dicen que esta reforma ya no es de recorte sino que va a ser de aumento, y la de que el 100% personas mayores de 70 van a tener una pensión. No son así estas cosas”, subrayó.

Murro dijo también que este lunes se conoció un estudio del Centro de Investigaciones Económicas (CINVE), en el que se señala que la mitad de la población de Uruguay, “y es peor en el caso de las mujeres”, no acumula 30 años de trabajo a los 65 años de edad. “Y un tercio, aproximadamente, no llega a juntar los 30 años de trabajo a los 70 años de edad”, destacó.

“Eso que veníamos señalando como primera oposición a este proyecto de ley, se ha dicho por parte de miembros del gobierno que no tenía fundamentos lo que decíamos. Bueno, sí, tiene varios estudios y ahora acaba de aparecer un nuevo estudio que confirma la gravedad de esa situación”, dijo.