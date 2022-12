Cabildo Abierto presiona a sus socios para dar apoyo al proyecto de reforma jubilatoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Permanecen las diferencias en la interna del oficialismo en torno al proyecto de ley de reforma jubilatoria, a horas de que comience a analizarse en comisión previo a su votación el Senado con el objetivo de alcanzar la media sanción antes de fin de año. Mientras en el Partido Nacional se aseguró que está casi el 100% de la redacción finalizada, en Cabildo Abierto insisten con modificaciones "importantes".

"Es obvio que este proyecto viene del Poder Ejecutivo con una fuerte impronta de darlo por cerrado, pero acabamos de tener una reunión y seguimos insistiendo en la necesidad de algunas modificaciones que nos parece muy importantes", indicó en rueda de prensa el cabildante Guillermo Domenech. El punto donde ponen más énfasis los cabildantes es en "los años a tener en cuenta para calcular el básico jubilatorio", para lo cual entienden que "tendría que haber una cierta gradualidad".



Cabildo Abierto planteó a comienzos de diciembre reducir de 25 a 15 años el período para el cálculo de la tasa de reemplazo a los efectos de mejorar el promedio jubilatorio. Este planteo fue rechazado por Rodolfo Saldain -arquitecto de la reforma previsional-, pero los senadores cabildantes consultados por El País habían manifestado que no lo entendieron como “definitivo”.



Otro elemento que debaten por estas horas en el oficialismo es la situación de la Caja Notarial. "No tiene problemas, tiene solvencia patrimonial muy clara hasta el 2040 y parecería que no se justifica afectarla por este régimen y desviar parte de sus ingresos hacia las AFAP cuando simultáneamente se está propiciando que durante 30 o 40 años el resto de la sociedad tenga que aportar a esa seguridad social, cosa que en la actualidad no sucede", dijo el senador. "Es injusto para los escribanos y la sociedad", remarcó Domenech, quien pidió que dicha caja sea "excluida" del régimen.



Ante la consulta de qué postura tomará Cabildo Abierto si el resto de los socios no toman sus reclamos, retrucó: "Tengo que ser optimista y pensar que de alguna forma nuestros planteos se van a recoger. No hemos pensado en la alternativa. Tenemos voluntad de acompañar este proyecto, pero también queremos que contemple nuestras solicitudes porque las consideramos justas y convenientes para el sistema".



Frente a si las eventuales diferencias podrían aplazar la votación, respondió: "Esperemos que no, poder cumplir con la aspiración del Poder Ejecutivo de poder sacar el proyecto este año. Somos optimistas. Hay que esperar el resultado de las negociaciones".

Postura nacionalista

Poco antes de que declarara Domenech, el senador blanco Gustavo Penadés subrayó también en rueda de prensa que "no se llevó la propuesta" de Cabildo Abierto de reducir a 15 años el período para el cálculo de la tasa de reemplazo. "Hay dificultades de viabilidad financiera y económica del proyecto si eso se modificase, pero consideramos que de igual manera es un proyecto que tiene grandes ventajas", subrayó.



Consultado por el pedido de quitar la Caja Notarial de la redacción, sostuvo que "es uno de los temas que se está intentando terminar de definir en la redacción final; está un equipo trabajando sobre eso, no puedo adelantar nada".



El dirigente blanco aseguró minutos antes en la misma rueda de prensa que la redacción estaba avanzada en "99,9%". Estimó que mañana, martes, comenzaría la votación del texto en la comisión hasta el miércoles. Luego, se pasaría a su consideración en el plenario de la Cámara Alta del martes 27 de diciembre "calculando que el 29 de diciembre será aprobada en totalidad" en el Senado.



Consultado sobre el ínfimo porcentaje de diferencia, Penadés reconoció que "quedan algunos artículos para terminar de redactar que estamos trabajando en los ajustes; son más de redacción que otra cosa".



El nacionalista insistió en que "en líneas generales hay acuerdo de la coalición, lo viene teniendo desde hace tiempo ese acuerdo así que yo soy muy optimista". Aclaró que la voluntad es que los años necesarios para el cálculo del sueldo básico jubilatorio sean "65 años de edad, 30 años de servicio".



El senador blanco también confirmó que "algunos" proyectos de ley que serán analizados mañana en una sesión extraordinaria tienen relación con la reforma previsional. "Vienen algunas modificaciones que ya se conocen de la ley, pero como necesitan iniciativa privativa del Poder Ejecutivo es un proyecto de ley que están enviando con el mensaje del Consejo de Ministros" de este lunes, expresó.