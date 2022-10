Mujica viaja a Brasil para presenciar la segunda vuelta electoral del domingo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El expresidente José Mujica tiene previsto viajar a San Pablo para presenciar el balotaje entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro que se celebrará este domingo.



Días atrás el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) analizó en diálogo con El País el resultado de la primera vuelta y sostuvo que si Lula gana las elecciones presidenciales en Brasil "no la va tener suave ni por asomo", y estimó que "no hay que esperar que pueda ser un gobierno muy radical hacia la izquierda".



"De Lula no hay que esperar que pueda ser un gobierno muy radical hacia la izquierda. Tal vez con políticas sociales que ayuden a repartir un poco más, pero no mucho más", estimó Mujica.