Mujica sobre Vázquez: "Fue un presidente notable porque no dejó nunca de ser médico"

El expresidente y exsenador José Mujica se despidió del exmandatario Tabaré Vázquez tras conocerse su fallecimiento y aseguró que "fue un presidente notable porque no dejó nunca de ser médico", indicó y aseguró que fueron varias las ocasiones en la que asumía un doble rol.

"A lo largo de los años, aún siendo presidente, no podía dejar de ser un médico preocupado por la salud de la gente. Recuerdo que más de una vez se lo hacía notar cuando estábamos intercambiando, hablando y me daba cuenta que me estaba mirando como médico, viéndome los síntomas, por ese brutal compromiso con su vocación de médico", indicó Mujica en declaraciones a radio Sarandí.

El líder del MPP expresó que Vázquez "dedicó su vida a luchar contra este mal que al final lo llevó, aportando todo lo que pudo", en referencia al cáncer de pulmón que el exmandatario padecía desde los últimos meses de su gestión.

"Se fue un compañero hijo de los trabajadores que hizo su porvenir, su carrera, pero jamás pudo desprenderse de lo que era su compromiso social, que lo expresó desde los talleres al fútbol, a su militancia política y que paradojalmente era un hombre de ciencia", expresó.

"Por eso gracias Tabaré, es un honor haberte conocido y conocido de cerca, gracias por tu espíritu científico, de la manera de analizar las cosas. En tu señorío de verdadero compromiso con la causa de los postergados y hasta siempre. La mejor manera de recordarte es luchar por tus banderas", se despidió Mujica.

El exsenador aseguró que Vázquez siempre los aconsejaba y recordó que la última vez que lo vio le preguntó si dormía bien: "Me estaba analizando como viejo", dijo.

"Él sabía lo que le esperaba. Recuerdo que cuando estalló el mal le dijo con una claridad lacónica a Lucía, que en ese momento era vicepresidenta, 'yo me voy a morir, pero estate tranquila que a marzo llego', tenía más claro que todos nosotros su devenir y eso también habla de su entereza", consideró.

Por otra parte también habló del momento de traspaso de la banda presidencial, cuando Mujica asumió como presidente: "Me acuerdo perfecto de lo que yo le dije 'mirá que te la devuelvo', algo de eso le dije en el momento en que lo abracé".

Vázquez falleció en la madrugada de este domingo a los 80 años y acompañado de sus familiares. Su hijo Álvaro Vázquez dio a conocer la noticia y la familia Vázquez Delgado emitió un comunicado oficial en el que informó que no habrá velatorio público debido a la emergencia sanitaria: