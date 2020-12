Murió el expresidente Tabaré Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta madrugada a los 80 años (17 de enero de 1940) falleció el expresidente Tabaré Vázquez acompañado de sus familiares debido a un cáncer de pulmón que combatía desde que ejercía su última administración de gobierno, confirmó su familia.



La familia Vázquez Delgado emitió emitió un comunicado oficial y no habrá velatorio público debido a la emergencia sanitaria:

“Montevideo 6 de Diciembre del año 2020



Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido padre Dr. Tabaré Vázquez, a la hora 3:00 por causas naturales de su enfermedad oncológica.



Dada la Emergencia Sanitaria a causa del Covid 19, teniendo en cuenta las medidas establecidas y/o sugeridas por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental de Montevideo, y consecuentes con la permanente preocupación de nuestro padre por la salud de todos los Uruguayos, expresamos la voluntad de nuestra familia con respecto a los actos de su despedida



- En virtud de los Protocolos Sanitarios dispuesto por el Gobierno Nacional, hemos decidido no realizar velatorio. Sus hijos y nietos lo despediremos en una ceremonia reservada e íntima.



- El cortejo fúnebre partirá a las 13:00 horas desde la Explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo hacia el Cementerio de la Teja según el siguiente recorrido: Av. 18 de Julio, calle Rio Negro, Av. Libertador, Av. de las Leyes (circunvalación Palacio Legislativo), Av. Agraciada, Av. Carlos María Ramírez.



- La sepultura se realizará en el Cementerio de La Teja, será también una ceremonia íntima y reservada para hijos y nietos.



- Exhortamos a la población a acompañarnos estos actos desde sus hogares a traves de las cobertura periodística.



- Asi mismo, solicitamos encarecidamente a quienes opten por saludar presencialmente el paso del cortejo lo hagan desde las aceras, evitando aglomeraciones, manteniendo distanciamiento físico, usando tapabocas y extremando todas las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades competentes.



- Saludos de condolencias y ofrendas florales serán recibidos en Empresa Rogelio Martinelli, encargada de brindar el servicio fúnebre.



Agradeciendo el cariño, respeto y comprensión demostrados por el pueblo Uruguayo en el contexto y las circunstancias que hoy vivimos, saludamos afectuosamente”





El Frente Amplio llamó a la militancia a despedirlo En un comunicado, la fuerza política expresó: "La caravana se detendrá cuadras antes de llegar al cementario y despedimos haciendo sonar las bocinas sin

bajar de los vehículos. Al cementerio entrarán únicamente las y los familiares y prensa gráfica. A las 21 hs convocamos en todo el país, a abrir puertas y ventanas de nuestros

hogares y poner el texto de Mario Benedetti, musicalizado por Joan Manuel Serrat:

Defender la Alegría https://www.youtube.com/watch?v=1FY43hUjIIo y luego aplaudir

por 5 minutos."



Durante 3 días colocaremos: banderas de Uruguay y FA a media asta; listón negro en puertas y/o ventanas; cartel con frase: hasta la victoria siempre Tabaré!



En Sede Central y La Huella Se apagarán todas las luces, menos la de la fachada de la Casa para que ilumine el cartel y la del escritorio de presidencia (con la persiana del que fuera su lugar de trabajo, levantada).



En casas de frenteamplistas: Convocamos a colocar bandera de Uruguay y del

FA.



En vía pública de todo el país: Pintaremos (donde las normativas municipales lo

permitan), muros con fondo blanco y letras negras, y en su defecto colocaremos carteles con texto: Hasta la victoria siempre Tabaré!!

“Tengo la esperanza y el deseo de poder poner la banda presidencial al próximo presidente de la República”, había dicho Vázquez el 27 de octubre de 2019 al ir a votar. De alguna forma Vázquez había querido esbozar la pelea que estaba librando contra el cáncer de pulmón que le habían diagnosticado en agosto de ese año, luego del fallecimiento de su esposa María Auxiliadora Delgado.

En septiembre había culminado con éxito la radioterapia con radiocirugía que le realizaron para tratar de combatir el nódulo pulmonar maligno e ingresaba en una etapa de evaluación.



En medio de la pandemia del coronavirus Vázquez tuvo escasas apariciones públicas, aunque se mantuvo activo políticamente dentro de la interna del Frente Amplio con una última participación en el Plenario del Frente Amplio en octubre pasado y un encuentro días atrás junto a José Muijca y Lucía Topolansky en su casa en la que informaron su visto bueno para que Marcos Carámbula presidiera el Frente Amplio. Pero en las últimas semanas había tenido una recaída.



"Quiero que me recuerden como un presidente serio y responsable", había dicho en el programa “El Legado” emitido el domingo 29 de noviembre.

Tabaré Vázquez participó del programa "El Legado", de Canal 10. Foto: El Legado

Una vida dedicada a la medicina

Vázquez fue médico y político del Frente Amplio y, según dijo, “sin aspirarlo”, terminó siendo un líder histórico dentro de la izquierda que alcanzó un lugar particular en la historia del Uruguay siendo presidente dos veces. Su vida siempre estuvo signada por la medicina y la política.



“Nunca aspiré a hacer una carrera política, lo mío era la medicina, con una cuestión social”, confesó en la entrevista de “El Legado”.



El exmandatario nació en el seno de una familia de clase media baja. Su padre era funcionario de la petrolera estatal Ancap y se crió en el barrio La Teja. A los 24 años se casó con María Auxiliadora Delgado y tuvo con ella tres hijos: Ignacio, Álvaro y Javier. Luego adoptaron a Fabián.



Su esposa fue quien lo impulsó a seguir la carrera de medicina. En 1969 se recibió en la Universidad de la República (UdelaR) y en 1972 consiguió la especialización en oncología y radioterapia. Más tarde, mediante una beca del gobierno francés, estudio en el Instituto Gustave Roussi de París.

Llegó a ser profesor grado 5 del Departamento de Oncología en la Facultad de Medicina de la Udelar con centenares de artículos y un libro sobre el cáncer: “Crónica de un mal amigo” (2011). "Alrededor del tema del cáncer se ha generado un mito, una leyenda, como si el cáncer fuera el diablo. El mensaje es hay que perderle miedo al cáncer, hay que perder el dramatismo que hay alrededor de la enfermedad", había insistido el pasado 27 de octubre viviendo la enfermedad en primera persona.

Tabaré Vázquez médico. Foto: El País

Además de haber dedicado gran parte de su vida a tratar pacientes con cáncer, Vázquez había vivido la enfermedad en su familia. “Mi madre murió cuando yo tenía 22 años. Se enfermó y yo recé, pedí desesperadamente que se salvara. Y se murió. A los dos o tres años se enferma mi hermana con un hijo chico. Yo volví a rezar. Y se murió. Después se murió mi padre. Entonces recé menos, pero recé. También se murió, y no recé más. Después vino lo científico, había cosas que la religión no podía explicar”, le dijo al escritor Carlos Liscano en 2003, en su libro “Conversaciones con Tabaré”.



Pese a la noticia de su enfermedad, Vázquez dijo que seguiría ejerciendo la presidencia y cumpliría con los compromisos asumidos en 2015 cuando dio el puntapié inicial a su segunda administración.



Vázquez trabajó en Sanidad Policial (1969 a 1971), en diversas mutualistas y desde 1981 dirigió el Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional de Oncología. También trabajó en la Clínica Barcia, de la que en 1986 se convirtió en copropietario y pasó a denominarse Centro de Oncología y Radioterapia (COR).



Del "outsider" al dos veces presidente

Se afilió al Partido Socialista (PS) en 1968; sin embargo, se dedicó básicamente al ejercicio de la medicina (su hermano Jorge estuvo en prisión durante la dictadura de 1973-1985 por haber integrado el grupo guerrillero OPR-33). En 1988 se afilió a la Masonería, aunque unos años después dejó de concurrir regularmente a sus reuniones



Para las elecciones de 1984 ocupó un modesto 16º lugar en la lista del PS a la Cámara de Senadores. A partir de 1987 fue responsable de finanzas de la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la ley de Caducidad de 1986. Si bien la mayoría de los ciudadanos respaldó esa norma en el referéndum del 16 de abril de 1989, Vázquez cumplió un papel destacado, hasta el punto que, en 1988, el PS –cuyo Comité Central integraba desde el año anterior– resolvió postularlo en tercer lugar en su lista al Senado en las elecciones del año siguiente.

Tabaré Vázquez en acto del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo. Foto: El País

Esos eran los primeros años políticos de quien se convertiría en la figura de las primeras victorias dentro del Frente Amplio al ser el primer integrante de esa fuerza política en triunfar en una elección municipal en Montevideo en 1989 y años después, en 2004, en ser el ganador de las elecciones que llevaron por primera vez en la historia al Frente Amplio al gobierno nacional.



En sus inicios él mismo se definió como un “outsider”. “Me sentí un outsider, ahora no, pero al principio sí. Outsider en la política partidaria y en el ejercicio de un cargo público. En todos los ambientes en que he estado, previo a mi actividad política, jamás me sentí desacomodado, siempre he tenido reconocimiento, respeto profesional. En el ámbito político la cosa cambió, muchas veces me sentí como sapo de otro pozo. Es como si te dijeran los dueños de Uruguay son otros, los que hicieron el Uruguay son otros, vos no tenés nada que ver, no hiciste nada por el país”, dijo Vázquez en el libro “Tabaré Vázquez. Misterios de un liderazgo que cambió la historia” de Edison Lanza y Ernesto Tulbovitz en 2004.



Para las elecciones de 1994 el líder histórico del FA, Líber Seregni, se hizo a un lado y le dejó la candidatura presidencial. Vázquez lo condicionó a la creación del Encuentro Progresista, una esfera más amplia que el FA (y una tentativa de captar votos de blancos y colorados), y a que su compañero de fórmula fuese el blanco Rodolfo Nin Novoa. Esos comicios, en los que triunfó el colorado Julio María Sanguinetti, arrojaron un resultado histórico pues el electorado se partió en tres tercios casi iguales.



Vázquez asumió como presidente del FA en diciembre de 1996, luego de la renuncia de Seregni, pero a su vez dimitió en setiembre de 1997 luego que el edil Jorge Zabalza se negara a votar la concesión del Hotel Casino Carrasco impulsada por la Intendencia de Montevideo. Reasumió la dirección del FA en noviembre de 1998.



En 1999 volvió a candidatearse a la presidencia pero perdió las elecciones nacionales en segunda vuelta ante el colorado Jorge Batlle. Pese a ello el FA se convirtió en el mayor de los partidos uruguayos (40,1% de los votos válidos en primera vuelta y 44,5% en el balotaje) y en 2004 en una nueva instancia la fórmula Vázquez-Nin Novoa triunfó en primera vuelta con el 51,7% de los sufragios válidos (50,45% del total) y la coalición obtuvo, de paso, mayoría parlamentaria propia. Fue uno de los acontecimientos políticos de mayor relevancia en la historia de Uruguay.



Vázquez prometió “hacer temblar hasta las raíces de los árboles” con los cambios que impulsaría desde su Presidencia y fiel a su palabra, su primer gobierno estuvo signado por reformas en un contexto económico favorable en el que reinstaló los consejos de salarios y aprobó una reforma tributaria que introdujo el Impuesto a la Rente de las Personas Físicas. También creó el Ministerio de Desarrollo Social implementando un “plan de emergencia”, creó el plan Ceibal, que se presentó como buque insignia de su administración, continuó las investigaciones de la Comisión para la Paz e impuso severas restricciones al consumo de tabaco, que incluso lo llevaron a enfrentar a Philip Morris International, una de las multinacionales más poderosas, a la que le ganó un juicio. Además vetó una ley aprobada y de iniciativa de su partido que permitía el aborto, que fue finalmente aprobada en la presidencia de José Mujica.

Tabaré Vázquez en lanzamiento de su buque insignia, el Plan Ceibal. Foto: El País

Su política exterior estuvo signada por el conflicto con Argentina por la instalación en Fray Bentos de la planta de celulosa, de la entonces Botnia. En ese contexto Vázquez buscó y obtuvo el respaldo del gobierno de Estados Unidos, entonces presidido por George W. Bush, quien incluso visitó Uruguay en marzo de 2007. También intentó la firma de un tratado de libre comercio (TLC) con ese país, pero debió frenar la iniciativa debido a la oposición de los gobiernos de Brasil y Argentina, líderes del Mercosur, y la división en el seno del FA y del gobierno.



Dejó su primera administración con niveles históricos de aprobación, superiores al 60%, lo que constituyó un piso favorable para que José Mujica alcanzara la presidencia con Astori de vice. Pero lejos de ocupar un puesto de gobierno, se ocupó de su profesión de médico y dirigió los Servicios Oncológicos de la mutualista Asociación Española.



El 7 de agosto de 2013 Vázquez comunicó a un grupo de dirigentes frenteamplistas que se postularía como precandidato presidencial. En los comicios del 26 de octubre la fórmula Vázquez- Sendic obtuvo una holgada mayoría que, sin embargo, no fue absoluta y obligó a disputar una segunda ronda en el que finalmente se impuso. Vázquez se convirtió así en la segunda persona -tras Sanguinetti- que en Uruguay ganó dos veces la Presidencia de la República por el voto directo de la ciudadanía (Fructuoso Rivera y José Batlle y Ordóñez ejercieron el poder dos veces pero mediante elección indirecta, según el método de la Constitución de 1830).

En su segundo mandato se afianzaron algunas políticas, pero la gestión también enfrentó problemas. Tuvo el deterioro de la economía con el aumento del déficit fiscal y del desempleo sumados a la falta de resultados en la política de seguridad. Pese a ello Vázquez dejó el poder el 1° de marzo de 2020 convencido de que su gestión dejaba un legado en la historia del Uruguay a través de derechos adquiridos, el sistema de cuidados, las políticas sociales y la reducción de la pobreza.



“Me siento tranquilo, con la conciencia tranquila, creo que hicimos todo lo que pudimos para que el pueblo uruguayo pudiera vivir mejor”, aseguró el presidente Vázquez en declaraciones a la prensa. “Uno las plantea cinco años atrás no sabiendo cuál va a ser la realidad al momento después. Es la intención. Algunas cosas hemos hecho y otras han quedado en el tintero. Pero bueno, la vida de un país se construye todo los días”, aseguró.



La pesca y el fútbol

A lo largo de su vida Vázquez mostró dos pasiones que le ocuparon los tiempos libres o fueron refugio para el pensamiento. La pesca fue uno de ellos. Cada vez que Vázquez tuvo un tiempo libre la pesca estuvo entre sus alternativas de esparcimiento.

Tabaré Vázquez viendo a Rampla Juniors Vs Progreso. Foto: El País

El otro fue el fútbol. Vázquez presidió el Club Atlético Progreso entre 1979 y 1989, que en ese período ascendió de la Divisional Intermedia del fútbol a Primera A y ganó el Campeonato Uruguayo de 1989. Temperamental, apasionado, en más de una ocasión se tomó a golpes de puño con “hinchas” rivales en una cancha de fútbol. Lideró la Liga Universitaria de fútbol en 1985, integró la dirección de la Asociación Uruguaya de Fútbol y en 1988 fue propuesto para presidirla. No accedió al cargo por el veto impuesto por Peñarol. entonces dirigido por José Pedro Damiani, notorio dirigente del Partido Colorado. Años después, en su segundo gobierno inició las conversaciones para poder organizar, lo que para Vázquez sería, según sus palabras, "un sueño": el Mundial 2030 con puntapié inicial en Uruguay.