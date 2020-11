Tabaré Vázquez: "Quiero que me recuerden como un presidente serio y responsable"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tabaré Vázquez fue el invitado del programa que se emitió este domingo de "El Legado", por Canal 10. La entrevista fue realizada por Ignacio González el 14 de noviembre, antes de que el exmandatario sufriera una recaída. Allí se emocionó, contó algún chiste, subrayó los mitos que según él fueron derribados por la izquierda y dijo como quiere que lo recuerden.

“Se decía que si la izquierda ganaba íbamos a pasarla muy mal porque iban retirarse inversiones y cerrar empresas; ese mito lo derrumbamos. Disminuyó la pobreza, la marginación, hubo políticas de inclusión, se atendió a la discapacidad, se puso como centro a la persona. Lo fundamental fue gobernar con y para la gente. No sucedió lo que el mito decía”, explicó y remarcó que tampoco hubo conflictividad social y que la democracia nunca estuvo en peligro. “Uruguay es el país más democrático de América. Tenemos fortaleza institucional. Mi chapeau a los partidos tradicionales por lo que hicieron por el país. El legado político que hemos dejado es destruir esos mitos”.

“Quiero que me recuerden, si es que lo hacen, como un presidente serio y responsable, que hizo el mayor de sus esfuerzos por cumplir los compromisos que asumió”, manifestó y recordó que hasta ser candidato a la Intendencia de Montevideo, no tenía intenciones de dedicarse a la política.

“Nunca aspiré a hacer una carrera política, lo mío era la medicina, con una cuestión social”, confesó. Primero se vinculó con el Club Arbolito y luego a Progreso. “La riqueza humana que hay en la sociedad uruguaya es extraordinaria. Me pareció un desafío sacar a Progreso adelante con el trabajo del barrio”, sostuvo.

En el repaso de su camino, su esposa estuvo siempre presente. “María Auxiliadora fue todo. Ella fue el factótum. Lo que hice, lo hice con el respaldo de ella, de mis hijos, de mi familia”, detalló emocionado.

“Seguiremos luchando, ahora estamos en un mano a mano. No te rindas, aunque el frío queme”, dijo al ser consultado por su enfermedad. Dios no faltó en la charla. “A veces creo que existe, a veces que no, que somos una ventanita que se abre y salimos al escenario de la vida. Muchas veces desearía que hubiera un Dios”, dijo quien le consultó al papa Francisco cómo concebía a Dios. “El me respondió: Ah no, yo hasta Jesucristo llego, más arriba no”.

Su infancia

“Yo nací en una casa muy humilde, de chapa, pero con una enorme dignidad. La dignidad que mis padres supieron darle con trabajo, honradez y pensando en el futuro de sus hijos, en darnos educación para que pudiéramos salir adelante y lo hicimos”, contó el exmandatario.



A los cinco años, debido a una tos convulsa muy fuerte, recibió la visita de un médico. “Estaba muy asustado, tosía permanente. Alcides Caorsi fue una revelación, uno lo veía entrar, veía la salvación”, contó y recordó que inmediatamente pensó que le gustaría ser como ese hombre.

En la arena política

“Uno aprende mucho hablando con la gente, es lo que tiene que tener el político, el gobernante, el gobierno de cercanía porque finalmente la población es la que nos paga el sueldo. La gente que vive el problema generalmente tiene una buena solución”, remarcó Vázquez y aseguró que cuando fue candidato a la Intendencia, salió a la cancha a ganar. “Sabía que era difícil, complicado, pero no me salía decir voy a competir para perder, los uruguayos no somos así”, recordó.

“Hay que escuchar siempre, uno no puede personalmente conocer todo un tema en su amplitud. Pero una vez que se meditó, se pensó, hay que ejecutar. Que nos equivocamos, sí, me equivoqué muchas veces. El ser humano está codificado para el error, se avanza en base al acierto y error”, dijo.

Se le preguntó sobre un error, y Vázquez sostuvo que antes de llegar al gobierno Montevideo, en plena campaña electoral de 1989, un punto del programa era que los funcionarios municipales trabajarían 6 horas. Al asumir así lo estableció.

“Pero una vez negociando con Eduardo Platero, un sindicalista de primerísimo nivel, un excelente dirigente sindical, en una reunión él me reprochó algo y le dije: ‘Les dimos las seis horas. Y él me contestó: ‘¿y el sindicato te lo pidió?’. Y ahí aprendí”, sostuvo.

Otro error que recordó hasta con humor ocurrió en Santa Catalina. Allí la intendencia bituminizó una calle, pero al hablar con un vecino, le preguntó por qué no se veía tan contento y éste le respondió: “Si nos hubiesen preguntado, hubiésemos pedido primero la luz”.



“Aprendí que hay que escuchar a la gente. Me di cuenta que ejercer la política es como hacer medicina. La sociedad tiene patologías”, detalló.

Camino a la presidencia

“Yo quería repetir la intendencia, no soñé con ser presidente”, dijo quien se postuló por sugerencia del General Líber Seregni. “Mi relación con él fue muy buena, al principio no tanto, pero fue muy buena. Aprendí enormemente con Seregni y desde el punto de vista político le estoy enormemente agradecido”.

Seis meses antes de finalizar su mandato renunció a su cargo de intendente y también al subsidio: “Con esto ya cuento mi pensamiento con respecto al subsidio pos ejercicio de un cargo electivo”.

Consejos

Cuando preguntó sobre algún consejo para los líderes de izquierda que lo sucedan, señaló: “Consejos no me atrevo, pero les diría que tengan en cuenta que el centro de todos nuestros desvelos es nuestra gente y que hay que gobernar junto con ella para que podamos ir todos hacia delante”.



Y añadió: “Fui llevado a la política lo que me llevó a decir en algún momento que si naciera de nuevo volvería a ser médico y no haría política. Eso dije, pero pasó el tiempo. El tiempo agrega conocimiento y algo de sabiduría. Me di cuenta que ejercer la política es como hacer medicina porque la sociedad, el pueblo, está constituido por seres humanos, por tanto, las sociedad es una entidad humana que tiene sueños, deseos de tener oportunidades para avanzar, patologías, pero tiene enormes grandezas. Ejercer la política considerada con responsabilidad es también hacer medicina con la sociedad”.