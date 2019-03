Mujica y Martínez acuerdan campaña “limpia” y sin heridas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio Daniel Martínez comenzó finalmente ayer su campaña electoral hacia las elecciones internas del próximo domingo 30 de junio tras un pedido de licencia como intendente de Montevideo.

Minutos antes de las 18:30 horas, Martínez llegó a la chacra del expresidente José Mujica en Rincón del Cerro para intercambiar opiniones sobre el curso de la campaña, recibir algún consejo, pero también demostrar -aunque no sea el preferido del líder del MPP- que tiene todas las condiciones para unir a la coalición de izquierda en caso de que resulte ganador en las internas.

La reunión no le impidió postergar una de sus “colaciones” de la tarde. Es que Martínez arribó no solo como de costumbre con su termo y mate, sino también con un postre que forma parte de una estricta dieta que el aspirante a presidente lleva adelante inexcusablemente todos los días.

A la salida del encuentro que duró más de 40 minutos, ambos políticos coincidieron en que esta campaña electoral deberá ser “limpia” y sin “heridas”.

RELACIONADAS Mujica sobre barrios privados: "Cada cual vive donde puede y donde se le antoja" By Irene Nuñez Mujica sobre barrios privados: "Cada cual vive donde puede y donde se le antoja" Mujica sobre barrios privados: "Cada cual vive donde puede y donde se le antoja"

En un contacto con la prensa Mujica señaló que si bien la campaña será entretenida, espera que sea “lo más limpia posible” tras la cual “el Uruguay no quede confrontado”, dado que luego tendrá que asumir varias obligaciones para las que se requieren acuerdos políticos, como la reforma del sistema de seguridad social.

En este sentido, el expresidente dijo que “hablamos de la perspectiva de este proceso electoral, de los líos que tiene por un lado nuestra fuerza política, por otro lado el país y la sociedad, y en última instancia (sobre) la necesidad imperiosa de transitar como compañeros en un esfuerzo donde representamos espacios complementarios, pero diferentes”.

Al ser consultado sobre la polémica generada la semana pasada luego de que la precandidata Carolina Cosse -a quien él apoya- señalara que aquellos que viven en barrios privados están distanciados de la sociedad, Mujica reflexionó que “cada cual vive donde puede y donde se le antoja”.

A su turno, Martínez coincidió con Mujica en que esta campaña no debe dejar ninguna herida en los uruguayos. El ingeniero es partidario de que las campañas políticas deben dejar “las menores heridas posibles”, de lo contrario “sería un suicidio colectivo de lo más tonto que puede haber sobre la tierra”, apuntó. También señaló que el Frente Amplio es la “unidad de los diversos” y que el diálogo está en las bases fundacionales de la coalición.

Públicamente Mujica y Martínez han tenido algunas diferencias, por ejemplo cuando el expresidente dijo que el precandidato “no calza” en el interior del país.

Campaña

La salida al ruedo electoral de Martínez comenzó ayer con una reunión con su comando que está integrado por el ex secretario general del Partido Socialista Eduardo “Lalo” Fernández, Patricia González (directora de género de la IMM) y el publicista Claudio Invernizzi. Después, Martínez mantuvo un encuentro con el Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM). Su presidente, Ángel Urraburu, dijo a El País que Martínez y su asesor económico, Juan Voelker coincidieron en varias propuestas de la entidad.

La BVM le presentó un documento que contiene tres puntos: la creación de una Comisión Nacional de Valores, la cotización en bolsa de empresas públicas como Ducsa o ALUR, y luego una batería de medidas para “fomentar y financiar” las pequeñas y grandes empresas.

Martínez tiene que entrevistarse también con el ministro de Economía y líder del Frente Líber Seregni, Danilo Astori, con la exministra de Defensa Azucena Berruti y los líderes de sectores que respaldan su candidatura. Según informó el comando de campaña de Martínez a El País, para la semana próxima ya está coordinada una reunión con el presidente Tabaré Vázquez.

Manini Ríos



Manini Ríos. Con respecto a la situación del excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, Mujica indicó: “De Manini no hablo porque no le voy a dar más bombo al asunto”. Sin embargo sí indicó que al Frente Amplio “tal vez” le ha costado el relacionamiento con las Fuerzas Armadas. “Hay una herida del pasado, muy vieja, que está ahí latente (...) pero los soldados rasos son una expresión del poderío de la campaña y pertenecen a las clases sociales por las que peleé toda la vida. Si algún garrotazo me pegaron no me la voy a agarrar jamás, fui presidente y no anduve persiguiendo gente”, indicó.