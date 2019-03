 Mujica sobre barrios privados: "Cada cual vive donde puede y donde se le antoja"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El precandidato frenteamplista Daniel Martínez anunció este lunes que comenzó oficialmente su campaña para las próximas elecciones y tuvo un encuentro con el expresidente y líder del MPP José Mujica en su chacra de Rincón del Cerro.



"Hablamos de la perspectiva de este proceso electoral, de los líos que tiene por un lado nuestra fuerza política, por otro lado el país y la sociedad, y en última instancia la necesidad imperiosa de transitar como compañeros en un esfuerzo donde representamos espacios complementarios pero diferentes", indicó Mujica.

El expresidente indicó además que considera que la campaña va a ser entretenida, que espera que sea "lo más limpia posible" y que el país "no quede confrontado". "La peor enfermedad contemporánea es el fanatismo, que estupidiza", agregó.



El exsenador contó que casi no lee lo que escriben los integrantes de su partido pero que en cambio sí lo hace con sus "adversarios inteligentes", porque lo "ayudan a pensar": "Si los desprecio solo por ser adversarios seguramente me pierda algunos hilos de sabiduría", agregó.

Por su parte Martínez indicó que si bien Uruguay es de los países con la democracia más consolidada del mundo, el de menor corrupción, uno de los que mejor distribuye la riqueza está "absolutamente de acuerdo" en decir que "no todo se ha hecho perfecto".



"En un mundo con incertidumbres o entendemos que tenemos que salir unidos los uruguayos a enfrentar situaciones que van a ser extremadamente complejas, buscando que las campañas dejen las menores heridas posibles o creo que puede haber un suicidio colectivo de lo más tonto que puede haber en la tierra", indicó el precandidato.



"A partir de hoy formalmente estoy de campaña y me pareció importante hacer este intercambio (con Mujica)" que también está planteado con Susana Berrutti e incluso con Tabaré Vázquez, indicó Martínez.



El precandidato solicitó licencia sin goce de sueldo a su cargo de intendente de Montevideo hasta el 30 de junio, día en que se celebrarán las elecciones internas.

Barrios privados, Manini y Unasur.

Al ser consultado sobre qué consideraba de los dichos de la precandidata Carolina Cosse -que tiene el apoyo de su sector, el MPP- sobre las personas que viven en barrios privados y su relación con la realidad social, Muijica consideró que "cada cual vive donde puede y donde se le antoja".



"No me voy a meter en esos juicios de dónde vivo, de dónde no vivo. Naturalmente hay un problema que no es de mala ni de buena fe, siempre miramos la realidad a través de unos cristales que son del medio ambiente donde nos desarrollamos, nos criamos, trabajamos y todo lo demás", indicó.



Con respecto a la situación del ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos Mujica indicó: "De Manini no hablo porque no le voy a dar más bombo al asunto". Sin embargo sí indicó que al Frente Amplio "tal vez" le ha costado el relacionamiento con las Fuerzas Armadas.



"Hay una herida del pasado, muy vieja, que está ahí latente (...) pero los soldados rasos son una expresión del poderío de la campaña y pertenecen a las clases sociales por las que peleé toda la vida. Si algún garrotazo me pegaron no me la voy a agarrar jamás, fui presidente y no anduve persiguiendo gente", indicó.



Por otra parte se refirió al foro que se va a crear para sustituir la Unasur. "Yo creo que no hay que hacer ningún organismo más, que lo que hay que hacer es un temario" y consideró que "los organismos internacionales sirven para sacarse fotos, para los negocios de las líneas aéreas y para los hoteles y después sale puro humo, no pasa nada y formamos una burocracia internacional que gana unos sueldos para agarrarse la cabeza", dijo Mujica y aseguró que lo mismo pasa con todos los organismos.