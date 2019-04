MPP critica retraso de cinco meses en entrega de informe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) evaluó como correcta la decisión del presidente Tabaré Vázquez de cesar a los mandos militares y de Defensa, pero dejó en claro que no cuestiona el accionar del exsubsecretario Daniel Montiel (MPP).

El diputado Alejandro Sánchez (MPP) dijo a El País que hay que respaldar al presidente en este momento, porque “no puede ser que un Tribunal de Honor entienda que no hay deshonor en la confesión de haber desaparecido a una persona”. José “Nino” Gavazzo confesó que arrojó el cadáver del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro.



“El presidente de la República tenía que hacer lo que hizo y por tanto pasaron a retiro los que integraban el tribunal de alzada y el Tribunal de Honor. Me parece una buena señal porque se tenía que tomar esta decisión”, afirmó.



Sánchez dijo que se comprende la remoción de la cúpula de Defensa, integrada por el ministro Jorge Menéndez y Montiel. Explicó que podría ser una “situación difícil” para el presidente no tomar ningún tipo de resolución con el mando civil.



“Nosotros estamos muy tranquilos con nuestros compañeros, tanto con Menéndez como con Montiel. No hay ningún cuestionamiento a su actitud, son fusibles y ante una situación de este tipo, está bien que el presidente tomara esta resolución”, afirmó.



Sánchez dijo que las actas del tribunal constituyen un “expediente voluminoso” que llegó en febrero recién al ministerio. “Hay que saber por qué estuvo desde setiembre en manos de (Guido) Manini Ríos y él lo eleva en febrero a Defensa. Hay cinco meses de retraso en lo que no tiene responsabilidad el ministerio”, opinó. Asimismo, remarcó que una vez que ingresó el expediente a Defensa, se comenzó a realizar un estudio de ese documento para saber si ameritaba el pasaje a la Justicia. “Había que ver qué cosas son figuras penales y cómo se presentaba”, afirmó.



El diputado del MPP agregó que “todo se precipita” por “una filtración” de prensa, en referencia a la información publicada por El Observador donde sale a luz la confesión de Gavazzo. “Se genera un hecho público y el presidente pasa todos los antecedentes a la Fiscalía”, subrayó Sánchez.

No lee todo.

El diputado sostuvo que el presidente no leyó el expediente, porque no puede leer todo. “Vázquez no va a leer todo el expediente, nadie lo hace. Fui presidente de la Cámara de Diputados y uno hace confianza en las diferentes oficinas. Cuando termina la sesión cualquier presidente de la Cámara tiene más de 30 o 40 cartas que hay que firmar”, señaló Sánchez.



Según dijo, lo que leyó el presidente fue el fallo y pidió a abogados estudiar el expediente en profundidad. “Creo que un presidente no tiene la responsabilidad de leer todos los expedientes, cuando tiene que firmar más de cincuenta o 60 cosas por día”, justificó.



“El que sea responsable de la demora, si es que hubo una demora para hacer la denuncia, se tiene que hacer cargo, pero no soy quién para pedir la renuncia de nadie”, aseguró en referencia al secretario de Presidencia Miguel Toma. Al momento solo el senador del Nuevo Espacio Rafael Michelini le reclamó un paso al costado al jerarca.