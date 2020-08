Moreira lanzó su candidatura en Colonia: "No creo que hayan logrado perjudicarme"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la noche del martes Carlos Moreira lanzó oficialmente su candidatura a la reelección de la Intendencia de Colonia. A casi un año de la aparición de audios que lo involucraban en un pedido de favores sexuales a cambio de pasantías laborales en la comuna y luego de que la Justicia archive dicha investigación, presentó su candidatura bajo el lema del Partido Nacional.

"Pasaron 10 meses. Hay tres dictámenes de Fiscalía que resuelven archivar el caso por no encontrar ningún tipo de responsabilidad de mi parte, cosa que me parece de estricta justicia", valoró Moreira en diálogo con Telemundo.

"Tengo la intención de ganar el gobierno departamental de Colonia, dentro del lema Partido Nacional, así lo resolvió la Convención Departamental del partido. No creo que hayan logrado perjudicarme, porque he recibido demostraciones de afecto y apoyo de cientos de personas y en mi departamento siento ese cariño popular que espero habérmelo ganado con tantos años al servicio de la ciudadanía", señaló.



Los audios en los que se presumía que Moreira ofrecía una pasantía a cambio de sexo se viralizaron el pasado 18 de octubre, previo a las elecciones nacionales. Tras esta situación, Moreira fue removido del sector de Jorge Larrañaga, Alianza Nacional, así como renunció a su candidatura al Senado y a su condición de integrante del Partido Nacional para "no afectar el resultado electoral".



Moreira solicitó su afiliación al partido, lo deberá tratar la comisión de ética del Partido Nacional. El pasado 3 de febrero, fue proclamado como candidato a intendente por la convención departamental del Partido Nacional en Colonia.



"Ahora estamos en plena campaña electoral comenzando en este clima tan especial con esta pandemia que impone restricciones sanitarias y que impide que hoy hubiera mucho más gente. Hoy trajimos solamente los titulares de las once listas que me acompañan, diez del Partido Nacional y una de Cabildo Abierto, y 65 candidatos a alcalde. Vamos a respetar las disposiciones sanitarias, evitando las grandes concentraciones y haciendo propuestas y hablando con la gente", finalizó.