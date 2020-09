Desafuero: Miranda calificó al PN de "mercenario" y García respondió "es penoso caer tan bajo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, criticó al Partido Nacional y Cabildo Abierto por la discusión que transcurre por estas horas respecto a si apoyarán o no el desafuero del senador Guido Manini Ríos.

En rueda de prensa tras la reunión de la bancada de senadores del Frente Amplio, Miranda dijo este lunes: "La población, el sistema político, sigue esperando la decisión del Partido Nacional, si va a votar o no va a votar el desafuero de Manini. Hay un jaque al sistema y uno se pregunta por qué el Partido Nacional no vota el desafuero de Manini. Francamente. Es porque necesita los votos de Cabildo para el Presupuesto. Esto es una actitud de mercenario".

En esa línea, remarcó: "Lo que están planteando es 'votamos o no votamos el desafuero en función de que me den los votos o no me den los votos para el Presupuesto'. No parece serio".

Además, señaló que el Poder Judicial "reclama la comparecencia del senador no por actos como legislador sino por actos anteriores y el Parlamento debiera habilitar la comparecencia del senador Manini".

Miranda también apuntó al presidente Luis Lacalle Pou al señalar: "Acá está en juego una vez más el honor. El respetar la palabra que se dio. El presidente de la República debiera indicar a su partido, habiendo promovido que los legisladores no debieran tener coronita y propuso la modificación de la interpretación de los artículo 93 y 114 de la Constitución, debería ratificarlo ahora".

El presidente del Frente Amplio envío un mensaje a su principal oponente: "Nosotros esperamos que el Partido Nacional efectivamente se pliegue a la línea que debe ser correcta, que es la línea de votar el desafuero del senador Manini".

Estas palabras de Miranda generaron una respuesta del ministro de Defensa, Javier García, quien escribió en su cuenta de Twitter: "El debate político puede ser duro, habitualmente lo es, pero la calificación de Miranda sobre el Partido Nacional lo califica a él. Es penoso caer tan bajo".

— Javier García (@JavierGarcia_Uy) September 8, 2020

"Que se cumpla la palabra empeñada"

Por su parte, el senador frenteamplista Charles Carrera aseguró en rueda de prensa que mañana van a ir con "una posición a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que se cumpla la palabra empeñada la semana pasada de que mañana tendríamos que estar tratando el desafuero del senador Manini Ríos y el miércoles en el pleno".

Además, señalaron que el Frente Amplio "asume la posición jurídica de que el desafuero se votará con una condición: que se presente en la Justicia, y si es declarado inocente que se reintegre inmediatamente al cuerpo, o si es declarado culpable se reintegre luego de cumplida la pena".

Consultado sobre las declaraciones de José Mujica, líder del sector al que pertenece, respondió: "En primer lugar no sé en qué contexto fueron esas declaraciones, pero existe una discusión jurídica en torno a estos temas".

El sábado en Rocha Mujica se refirió a este tema: “Supongamos que el señor Manini va a declarar y después no pasa nada. La Justicia dice que no tiene elementos. ¿Cómo vuelve al Parlamento? Para volver al Parlamento necesita 21 votos del Senado y no los va a tener. Y no los va a tener con toda la coalición porque necesita votos de la minoría, que somos los frentistas. En ese caso necesitaría cuatro o cinco votos del Frente, que no los va a tener. Y han pensado todo eso”.

Carrera también consideró que sería "lamentable" que no prospere el desafuero, porque entienden que "hay mérito para hacer lugar al inicio de la causa judicial".