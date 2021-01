Ministro Uriarte volvió a plantear reconsiderar el "alcohol cero" al manejar 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, planteó este jueves de nuevo la posibilidad de reconsiderar la política de "alcohol cero" al manejar que rige en Uruguay.

"No estamos para nada diciendo que vamos a permitir que la gente pueda tomar alcohol y luego manejar, pero el cero absoluto prácticamente no existe y tomando en cuenta lo que ocurre en países con una larga tradición en cuanto al consumo de alcohol deberíamos al menos tener en cuenta qué es lo que hacen, porque ahí nos vamos a dar cuenta que el cero absoluto no existe", dijo el jerarca en rueda de prensa.

Uriarte -quien comentó que Uruguay "merece una consideración al respecto"- planteó respecto a un eventual cambio en la normativa que "si la persona toma y se pasa del límite que Uruguay establezca va a recibir la misma sanción con la misma severidad".

"No significa bajo ningún concepto habilitar a las personas para que tomen y manejen, es que puedan manejar hasta cierto punto que siga dando la seguridad de que son capaces de que puedan conducir", comentó.

No es la primera vez que el ministro se refiere a la posibilidad de cambiar la normativa local respecto al consumo de alcohol de los conductores. En junio pasado comentó: "Creemos que debería reconsiderarse porque para la industria vitivinícola del país fue un duro golpe".

En noviembre de 2018, durante la campaña electoral, el ahora presidente Luis Lacale Pou también se mostró a favor de cambiar la ley. “Ya les digo, porque lo hemos presentado, si a nosotros nos toca ser gobierno vamos a impulsar que se vuelva al 0,3 (gramos de alcohol por litro de sangre), para que se pueda tomar una copita de vino. A algunos les gustará, a otros no”, dijo en esa oportunidad.

En diciembre de 2015 el entonces presidente Tabaré Vázquez promulgó la ley N°19.360, que modificó el artículo 45 de la ley 18.191 del 14 de noviembre de 2007, que permitía a los conductores manejar con una concentración de alcohol inferior a 0,3 gramos por litro de sangre. A partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, el nivel de alcohol se redujo a 0 gramos por litro de sangre.