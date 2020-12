El ministro Javier García asegura soberanía aérea por más de 30 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Fuerza Aérea Uruguaya recibirá hoy dos aviones KC 130 H Hércules provenientes de España. El costo del vuelo desde Europa a Uruguay está a cargo del Reino de España, y las aeronaves serán operadas por el Ejército del Aire de España. Así se estableció en el acuerdo, que implica para Uruguay el desembolso de 21 millones de euros.

La operación forma parte del plan del Ministerio de Defensa para reequipar a la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), clave para mejorar el patrullaje del territorio aéreo y la zona marítima.



El ministro de Defensa, Javier García, destacó la compra y remarcó que el objetivo es modernizar el equipamiento militar y en defensa, “luego de años de desinversión”.

“En este caso garantizamos soberanía, traslado humanitario y sanitario, llegada a la Antártida, búsqueda y rescate, logística de misiones de paz, apoyo en emergencias y desastres naturales, repatriación como se hizo este año. Aseguramos estas capacidades por más de 30 años. El equipamiento en Defensa, en nuestra visión, es más seguridad humana, más seguridad sanitaria y mejor protección civil”, comentó García a El País.

El pago de la operación se realizará en tres cuotas anuales. La primera está proyectada en el ejercicio 2020, por 11 millones de euros. En 2021 se pagarán 5,5 millones de euros y en 2022 se desembolsará la misma cantidad, totalizando así el costo de los aviones. Estos montos fueron previstos en el presupuesto quinquenal 2020-2024, recientemente aprobado por el Parlamento.

En una respuesta al pedido de informes que formularon los diputados del Frente Amplio Gerardo Núñez y Enzo Malán, la FAU detalla que antes de optar por la oferta española se realizaron estudios en busca de otras alternativas que permitieran reforzar la flota aérea.



“Se recibieron ofertas a fin de 2019 de la empresa IAI a un precio de US$ 38 millones por un avión Hércules 130 H. Otra de las ofertas fue en 2020, de la empresa Lionheart, por un precio de US$ 28 millones para ofrecer otra aeronave similar.

Javier García. Foto: @SenadoUy

El informe detalla que se realizaron consultas por otros tipos de aeronaves que pudiesen cumplir con las misiones necesarias para la FAU. “Se encontraron opciones en el mercado que no completaron las necesidades requeridas, penalizando autonomía, alcance o capacidad de carga en peso y volumen”, detalla la respuesta a los legisladores. Es decir que los aviones analizados no servían para la cantidad de horas de vuelo sin aterrizaje (lo cual es un signo de autonomía) con la que la FAU pretende contar para sus misiones, entre otros requisitos.

Una de las opciones analizadas fue un C-27J, de la empresa Leonard, a un precio de US$ 48 millones. Esta ofrecía un leasing de 450 horas de vuelo anuales a un precio de US$ 7 millones, con un contrato de ocho años.



Otra posibilidad fue la de la empresa Airbus, un C-295M en un plan de leasing por 450 horas de vuelo al año a un precio de US$ 6 millones, también con un contrato a ocho años de duración.



Ante las ofertas analizadas, las autoridades entendieron que la opción española era la más adecuada para la FAU.