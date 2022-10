Ministro García reconoció que intentó frenar el pedido de juicio político contra Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Javier García, ministro de Defensa, cuestionó este lunes el pedido de juicio político contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. La medida fue activada con votos de ediles de la oposición capitalina.

"A mí un compañero de la junta me consultó el viernes cuando estaba prácticamente tomada la decisión. Yo le dije que me parecía que había que detenerse un poco para analizar jurídica y políticamente en mayor profundidad la decisión. Como está visto, fracasé con total éxito", señaló el secretario de Estado.

"Por lo que tengo entendido no hubo una consulta orgánica, a las autoridades del Partido Nacional; no sé, creo que a la coalición tampoco", agregó.



García se mostró a favor de haber revisado más ese paso porque "son decisiones de detenimiento para análisis jurídico —son medidas muy extremas— y obviamente también desde el punto de vista político".



Consultado sobre si hay apoyo jurídico en la decisión que tomaron los ediles, prefirió no responder. "Hasta ahí mi opinión", acotó en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

El juicio político fue votado el viernes por 13 ediles de la oposición en la Junta Departamental, por entender que Cosse violó la Constitución al ausentarse en varias oportunidades en las que fue convocada.



Una vez que se consiguen los votos para hacer la acusación (un tercio de los votos de la Junta), el que resuelve si hubo delito perseguible o sancionable —y, por lo tanto, si el juicio político será llevado a cabo— es el Senado, explicó este lunes a El País el constitucionalista Martín Risso.