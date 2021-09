El Ministerio de Turismo le iba a pagar los honorarios por adelantado a Kirma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Kirma Services, de Estonia, desistió de cobrar US$ 280.000 por publicidad digital que le quiso pagar el Poder Ejecutivo por adelantado. El Ministerio de Turismo dio por “concluido” el asunto y el Frente Amplio tiene cada vez “más dudas”.

A la empresa se le quiso hacer una transferencia que le fue rebotada por el Banco República (por normativa de prevención del lavado de activos) y para cobrar cedió sus derechos a otra compañía en Miami. Sin embargo, el documento legal presentado fue objetado por Jurídica de Turismo al entender que no cumplía con los requisitos mínimos.



Luego de las idas y vueltas, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, dijo ayer a radio Sarandí que la empresa de Estonia desistió de su oferta que equivalía a US$ 280.000. “Recibimos un mensaje que desisten de su oferta”, dijo el ministro sobre la compra directa dispuesta por su antecesor, Germán Cardoso, ahora diputado colorado.

Viera aseguró que Kirma no explicó los motivos y que “simplemente retiró su oferta”. “No quieren estar en el lío”, sostuvo. Consultado por El País, el ministro confirmó que el pago se iba a hacer por adelantado y que aún “no hubo un servicio” de publicidad por internet de parte de Kirma.



“Por lo que me explican se compra por adelantado en internet. Es como una cuenta corriente y a medida que se va gastando se va cobrando”, explicó Viera.



Según dijo, de Kirma mandaron un mail para avisar que desistían del cobro, pero no supo confirmar quién es el responsable de la empresa e interlocutor con el ministerio. “No vi el mail, tengo el informe de dirección general, debe firmar alguien, pero no lo vi”, indicó.

El ministro afirmó: “Para nosotros esto es un asunto concluido porque no se ejecutó ni se pagó y si desisten ellos mucho mejor”. Consideró, además, que sería “raro” que se bajaran si hubieran brindado el servicio. Además dijo que su función, como nuevo ministro, es “mirar para adelante”.

En el Frente Amplio no conformaron las explicaciones de Viera, y el diputado denunciante Eduardo Antonini (MPP) dijo a El País que “si está la factura de pago se supone que el servicio de la empresa estaba prestado”.



Según se desprende del propio expediente entregado por Cardoso en la preinvestigadora, el exministro fue el que firmó la factura de Kirma, algo que no es habitual. “Creo que Tabaré Viera con estas declaraciones siembra algunas dudas: ¿Se intentaba pagar US$ 280.000 por un servicio que no se había brindado?”, preguntó.

“¿De qué se baja la empresa? Estamos hablando de un contrato que era para la temporada 2020-2021, ahora estamos en la 2021-2022”, señaló Antonini. “¿Se baja del negocio o trabaja gratis?”, insistió el diputado. Y continuó en la misma línea de razonamiento: “Si no se hizo el servicio, ¿cómo se iba a pagar algo que no se hizo?”.



“A mí las declaraciones de Viera me siembran más dudas de las que ya tenía de la gestión de Cardoso”, afirmó Antonini.

El coordinador de la bancada del Frente Amplio, Daniel Caggiani, manifestó que es “cada vez más raro” lo sucedido con la contratación de Kirma.



“La empresa contratada por Cardoso por US$ 280.000 para realizar publicidad en redes y por la cual el propio ministro conformó la factura por los servicios realizados, ahora misteriosamente ‘se baja’ de cobrar por el trabajo”, señaló en su cuenta de Twitter.

Desde la bancada del FA confirmaron a El País que se está redactando la denuncia contra la gestión del exministro Cardoso, la cual será presentada en los próximos días a la Justicia. A su vez, a nivel parlamentario se definió formalmente la integración de la investigadora (Juan Martín Rodríguez, Conrado Rodríguez, Rodrigo Albernaz, Nicolás Viera y Gustavo Olmos) y el lunes comenzará a funcionar. Debido a que uno de los integrantes está esperando un resultado de hisopado se retrasó la primera sesión.