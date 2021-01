Ministerio de Transporte autorizó viaje humanitario de Buenos Aires a Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Transporte (MTOP) anunció este miércoles a través de un comunicado que se resolvió autorizar a Buquebus a la realización de un viaje Montevideo - Buenos Aires - Montevideo "de carácter humanitario, en forma excepcional" para "traer a los compatriotas que, de buena fe, compraron sus pasajes cuando la empresa no contaba con la autorización para la venta de los mismos".

La cartera indicó que solo podrán viajar hacia Montevideo los pasajeros que acrediten estar amparados por la excepción del literal B) del artículo 6 de la Ley Nº 19932, de 21 de diciembre de 2020.

Este literal indica que quedan exceptuados "de la prohibición dispuesta en el artículo anterior a las personas que cumplan algunas de las siguientes condiciones: los pasajeros que acrediten haber adquirido su pasaje para el ingreso al país hasta el 16 de diciembre de 2020 inclusive, siempre que a esa fecha contaran con las autorizaciones necesarias en su caso".

Es decir que la decisión abarca a aquellos que adquirieron sus boletos previos al 16 de diciembre de 2020, en este caso puntual, en la empresa Buquebus.

En rueda de prensa, el ministro de Transporte Luis Alberto Heber, indicó esta jornada: "Estamos preocupados por la gente que se quedó, que de buena fe compró el pasaje antes o inclusive el propio 16 y la empresa no estaba autorizada por este ministerio para emitir y vender pasajes en el mes de enero".



"La gente no lo sabía y no creemos que ellos sean culpables de esa situación", indicó Heber y agregó: "Entonces, estuvimos hablando con el presidente, con el secretario, de modo tal que de forma excepcional, esa gente que compró el pasaje el 16 y antes del 16 para viajes en enero puedan venir en un viaje que estamos autorizando el sábado".

Esta frecuencia especial Montevideo – Buenos Aires – Montevideo se realizará mediante el buque “FRANCISCO” el día 9 de enero con los siguientes horarios: hora 10:00 partida del Puerto de Montevideo (República Oriental del Uruguay), hora 17:00 partida del Puerto de Buenos Aires (República Argentina)", se agrega en el comunicado.

Heber indicó que se trata de aproximadamente 900 personas que tenían boleto de regreso para cuatro fechas diferentes, pero que se trató de concentrar en un único viaje.



Por otra parte, el jerarca destacó que tampoco se trató de un acto de "mala fe de la empresa", sino que es "una práctica habitual". "Pensaban que íbamos a habilitar viajes en enero, está dentro de la lógica y no es imaginaron que no iba a tener viajes y que iba a hacer un cierre de fronteras". En la misma línea aseguró que no se prevén sanciones para Buquebus.

"La empresa tiene que ayudarnos a que esta situación no se repita, no se pueden vender pasajes si no es que previamente se autorizan. Yo demoré esa autorización a la espera del Consejo de Ministros pasado", indicó.

El ministerio informó además que antes de la partida del barco, Buquebús tendrá que enviar una copia de la lista de pasajeros y sus datos personales, incluyendo dirección y teléfono de contacto, a la Dirección General de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la

Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

La decisión de la cartera llega luego de que un grupo de uruguayos quedara varado debido a que el buque programado para partir el 4 de enero desde Buenos Aires a Montevideo no zarpó.

El ministro de Transporte Luis Alberto Heber explicó a El País que la empresa no tenía los permisos para habilitar las frecuencias de enero y por tanto esos pasajes no podrían haberse vendido. "No hay permisos para viajes de Buquebus de Buenos Aires a Montevideo hasta después del 11", expresó.

Esta medida se enmarca en el cierre de fronteras que fue anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou durante una conferencia de prensa y que comenzó a regir a partir del lunes 21 de diciembre, como una forma de evitar el aumento de casos de coroanvirus.