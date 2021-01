Uruguayos con pasaje quedaron varados en Argentina ya que no partió buque; ¿por qué?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A las 13:00 horas de este lunes 4 de enero llegó Teresa Herrera, integrante de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, a la terminal de Buquebus en Buenos Aires con su pasaje para retornar a Uruguay. El boleto indicaba que saldría hoy a las 17:00, pero decidió ir antes para poder hacerse el test de COVID-19 obligatorio para ingresar al país. Sin embargo, el personal de la empresa le comunicó que el buque no zarparía.

Junto con Herrera esperaban decenas de personas que contaban con la autorización de la Dirección Nacional de Migración para entrar Uruguay, así como con el pasaje comprado antes del 16 de diciembre, fecha establecida por el artículo 6 de la Ley N° 19932 que habilita excepciones para el ingreso al país durante el cierre de fronteras que rige desde el 21 de ese mes.

"Cuando fui a embarcarme me dijeron que el barco no había sido autorizado por el gobierno uruguayo, ni este del 4 (de enero) ni el del 7, entonces me dieron un pasaje para el 11", indicó Herrera a El País. "Yo tenía no solo hecha la reserva, sino que además tenía la autorización que me dijeron que había que sacar especial de Migraciones y todos los que estábamos ahí estábamos en las mismas condiciones", agregó.

El artículo 6 inciso B de la ley establece que una de las excepciones a la prohibición del cierre de fronteras es que el pasaje de regreso haya sido comprado antes del 16 de diciembre. "Los pasajeros que acrediten haber adquirido su pasaje para el ingreso al país hasta el 16 de diciembre de 2020 inclusive, siempre que a esa fecha contaran con las autorizaciones necesarias en su caso", detalla.

Entonces, ¿por qué aquellos que cumplen con las condiciones de ingreso no pudieron viajar en el barco que iba a partir este lunes?

Desde Buquebus explicaron a El País que si bien las personas cumplen las condiciones mencionadas por la ley para poder ingresar, el barco no puede partir debido a que no tiene la autorización del Poder Ejecutivo para hacerlo.

"No es un tema de la empresa, son disposiciones del gobierno. Solo pueden ir a Argentina, pero no pueden venir con pasajeros a bordo hasta que el Poder Ejecutivo modifique la resolución", indicó una fuente de Buquebus a El País y agregó: "Las frecuencias de enero no están aprobadas".

Desde la empresa se espera que haya una modificación de la resolución, que va, en principio, hasta el 10 de enero, para que se pueda habilitar el buque del 11 de enero.

En la misma línea habló el ministro de Transporte Luis Alberto Heber. "No hay permisos para viajes de Buquebus de Buenos Aires a Montevideo hasta después del 11", explicó a El País.

"No están habilitados los viajes a Montevideo, las personas tendrán que arreglar con la empresa", indicó el ministro y expresó que al momento de cerrar las fronteras tampoco estaban habilitados los viajes en enero, por tanto no quedaron incluidos.

Esto implica que si bien las personas que están dentro de las excepciones indicadas por la ley puede ingresar al país, no podrán viajar a través de las líneas de Buquebus marcadas para el 4 y 7 de enero. No ocurre lo mismo en el caso de los vuelos de avión, ya que esas frecuencias no requieren habilitación por parte del ministerio y por ende no serán canceladas.

Se espera que el gobierno anuncie en las próximas horas nuevas medidas contra la pandemia, lo que podría implicar cambios en referencia al cierre de fronteras.

En medio operativos en las playas para evitar aglomeraciones, los casos diarios de COVID-19 muestran que Uruguay sigue con una tasa de positividad de dos dígitos, sin que hasta ahora se note una mejora en la situación.