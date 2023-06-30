Ministerio de Trabajo definió pautas salariales y el Pit-Cnt afina sus planteos

Redacción El País

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dio a conocer ayer las pautas para la décima ronda de los Consejos de Salarios del sector privado, compuesto por 164 mesas de negociación.

Se trata de un desafío para el gobierno, los sindicatos y las gremiales empresariales, dado que 110 de esas mesas -es decir, 385.000 trabajadores- tienen pendiente “al menos parte” de la recuperación salarial prometida por el Poder Ejecutivo, que dejaría en igualdad de condiciones a 2019 el salario real, según señala el relevamiento del Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt.

Sin embargo, antes de sondear la opinión de unos y otros -sindicalistas y empresarios- vale repasar qué condiciones puso el gobierno para esta nueva ronda salarial, que en total implica a unos 660.000 asalariados y a la mayoría de los rubros de actividad.

Con una amplia cantidad de acuerdos que vencen hoy viernes, la cartera encabezada por Pablo Mieres sugiere una renovación de los mismos por dos años. Es decir, que estén vigentes desde julio de 2023 a junio de 2025.

En este período se harían cuatro ajustes -uno por semestre- a partir de la inflación proyectada por el gobierno. Este dato se conocerá hoy, cuando el Poder Ejecutivo remita al Parlamento la Rendición de Cuentas y su respectivo Balance de Ejecución Presupuestal.

Estos ajustes además tendrán un “componente de recuperación”, lo que supone que el gobierno mantiene la promesa de que todos los trabajadores se sobrepongan a la pérdida de salario real en pandemia o no recuperado en la pasada ronda.

Sin embargo, en la décima negociación salarial el gobierno fijó un nuevo criterio. Por un lado, que los sectores donde la recuperación pendiente sea menor a 2%, esta se concrete en tres cuotas semestrales a partir de julio de este años. Mientras tanto, para los sectores donde haya más recuperación pendiente, también se proponen tres cuotas semestrales consecutivas, pero comenzarían a pagarse en enero de 2024.

¿Qué mesas y sectores se encuentran dentro de estas dos categorías? Según las estimaciones del Instituto Cuesta Duarte, unos 220.000 trabajadores tienen pendiente recuperar 2,6% del salario real. Son 69 mesas de los Consejos de Salarios, que abarcan desde la industria alimentaria y manufacturera, pasando por los servicios, hasta una parte de la actividad rural.

A su vez, el porcentaje de recuperación pendiente es superior a ese 2,6% para 35.000 trabajadores, nucleados en 17 mesas. “En varias de ellas la pérdida pendiente de recuperar es 3,22%”, pero hay sectores aún más afectados, señala el Instituto Cuesta Duarte.

“Finalmente, hay 24 mesas que abarcan unos 130.000 trabajadores, que tienen algún porcentaje pendiente de recuperación, pero por un monto inferior al 2,6% tomado como referencia”, según agrega el documento.

Asimismo, en esta ronda el gobierno incorporó una diferenciación entre los sectores “transables” -es decir, que producen bienes importables y exportables- y los sectores “no transables”.

En diálogo con El País, este criterio fue valorado positivamente por Gabriel Murara, vicepresidente de la Cámara de Industrias y presidente de la Cámara Siderúrgica.

La distinción, según el resumen ejecutivo del gobierno, parte de la base de que “los lineamientos salariales no pueden ser ajenos al contexto global que, muchas veces, condiciona los precios de venta de los sectores transables, ya sea al alza o a la baja”. Por eso, al sentarse a negociar, se tendrá en cuenta el peso de las exportaciones e importaciones del sector respecto al valor agregado de su producción.

A su vez, en rueda de prensa, el ministro Mieres precisó que algunos sectores tuvieron un aumento del salario real por encima de julio de 2020, cuando se concretó la denominada ronda puente ante la parálisis económica que supuso la emergencia sanitaria por el covid-19. “Cada mesa tiene la potestad de avanzar más allá de eso, depende mucho de la negociación bipartita”, aseguró el secretario de Estado ayer.

Reacciones

Tanto las gremiales empresariales como los sindicatos tomaron nota de la pauta salarial del gobierno y esperan a la próxima reunión del Consejo Superior Tripartito, que será el próximo jueves, para hacer sus planteos. El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, informó a El País que la central sindical está atenta al dato de la inflación proyectada por el gobierno, que se conocerá a partir de la Rendición de Cuentas y será la base de los futuros ajustes.

El Pit-Cnt recién dará una respuesta institucional en el próximo encuentro del Consejo Superior Tripartito, subrayó Abdala, aunque adelantó algunas de las inquietudes que ya se plantean los gremios de trabajadores.

La central obrera promoverá en este ámbito el “desarrollo de un plan de promoción de puestos de trabajo de calidad”.

Asimismo, pedirá que en la décima ronda se hagan planteos específicos para los trabajadores con “salarios sumergidos”, por debajo de los $ 25.000. Según el relevamiento del Instituto Cuesta Duarte, la cantidad de uruguayos en esta situación trepó a 50.000.

Abdala añadió que, para el Pit-Cnt, debería ponerse sobre la mesa que pese a que el Producto Bruto Interno uruguayo creció, “la masa salarial se achicó”. También dará debate sobre la necesidad de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, sin pérdida salarial, y sobre la importancia de que en todos los lugares de trabajo haya acceso al agua potable ante la emergencia hídrica que atraviesa el país.

En tanto, varios dirigentes de las gremiales empresariales señalaron que aún están estudiando la pauta del gobierno.

Murara, de la Cámara de Industrias, apuntó que la mayoría de este sector entra en la categoría con retrasos salariales inferiores al 2%. “Se necesita el diálogo hasta el final. Todas las medidas que paren la producción, de cada lado, afectan el empleo y a la empresa, lo que se termina pagando”, apuntó.