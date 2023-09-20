Ministerio de Defensa compra 20 blindados a Estados Unidos y patrullero a Corea

Redacción El País

El Ministerio de Defensa está gestionado una carta de intención con los Estados Unidos para la compra de 20 vehículos todoterreno. Estos serán utilizados para el control de las fronteras por parte del Ejército y quedarán disponibles para su despliegue en las misiones de paz en las que participe Uruguay. Así lo anunció en el Parlamento el ministro Javier García, al exponer sobre la Rendición de Cuentas.

Se trata de vehículos Oshkosh M-ATV. Su llegada se prevé para el año que viene y supondrá una inversión de US$ 1,7 millones.

La compra está fundamentada, en parte, en la intención de Uruguay de postularse para misiones de las Naciones Unidas que requieran, precisamente, fuerzas de despliegue rápido.

Al respecto, el ministerio anunció que ese organismo aceptó un planteo de Uruguay para que los militares jefes de hogares monoparentales puedan desarrollar misiones por seis meses, en lugar de irse todo un año.

Sobre ese punto existe un plan piloto, que incluirá además a las mujeres que sean madres con hijos menores de doce años, cuyas familias recibirán además apoyo en transporte y cobertura escolar de tiempo extendido durante doce meses. Si bien en términos relativos Uruguay es quien aporta más mujeres a las misiones, lo complicado de su participación es la duración.

Por otra parte, García les anunció a los senadores que la Armada Nacional afina el proceso para que, en las próximas semanas, entre a dique el buque patrullero donado por Corea. El barco recibirá allí una puesta a punto. El buque cuenta con armamento procedente de Italia y, según el ministro, ese país otorgó recientemente el beneplácito requerido para que esa artillería sea transferida al Estado uruguayo.

Y, tal como lo adelantó El País, García confirmó la adquisición de un buque oceanográfico. Este barco reemplazará al histórico Oyarvide, que dejó de navegar 2015 estando ya en condiciones muy vetustas.

La nueva nave prestó servicios en Estados Unidos y últimamente estuvo en manos de una empresa privada. Según García, el buque trabajará también con Ancap y con Antel. Costará US$ 1,7 millones y habrá que sumarle otros US$ 2 millones para su navegación segura. Al respecto, el ministro destacó que el equipamiento ya instalado en el barco tiene un valor de US$ 1,4 millones. Se prevé que tenga una vida útil de 15 años una vez incorporado al servicio.