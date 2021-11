Mieres explicó por qué investigación a Inefop se archivó pese a detectar "irregularidades"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta semana, el Ministerio de Trabajo (MTSS) dio por finalizada la investigación administrativa en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). La resolución del lunes establece que no hay "méritos a posteriores actuaciones" al mismo tiempo que "archiva" la investigación que comenzó en marzo. Este paso derivó en una respuesta de dirigentes del Frente Amplio, que señalaron que se "va cayendo la farsa", cuestionando así el hallazgo de irregularidades en años anteriores.

"Se archiva la investigación administrativa no porque no haya habido irregularidades, al contrario, hubo muchas en la gestión de Inefop en los años anteriores", destacó en diálogo con El País el ministro de Trabajo Pablo Mieres. "Incumplimientos hubo, pero no tienen la naturaleza que determine el pase a la Justicia", remarcó el jerarca.



Sostuvo, además, que "las interpretaciones que hacen algunos dirigentes del Frente Amplio son erróneas", y lo único que se descartó es que "tuviera trascendencia penal, porque las autoridades jurídicas del ministerio así lo entendieron".



Mieres señaló que se "detectaron irregularidades" en los cuatro informes que emitió la Auditoría Interna de la Nación (AIN) sobre la situación de Inefop desde que comenzó este mandato de gobierno. Luego, Inefop solicitó un informe de dichas auditorías a Carlos Delpiazzo. Con ambos elementos, el MTSS inició a fines de marzo una investigación administrativa. "Lo único que quedaba por establecer era si alguna de estas prácticas que se habían detectado ameritaban alguna suerte de traslado a la Justicia", indicó sobre la definición de esta semana.



Respecto a las fallas que se encontraron en las auditorías, dijo que "fueron corregidas, modificadas las formas de actuación, y se establecieron controles que no existían".



Entre esas medidas, indicó que se dejaron "sin efecto" los gastos de representación en las remuneraciones de los directivos de Inefop, así como se dejó "más claro" el objeto que pueden tener proyectos vinculados al literal Ñ de la ley de Inefop, que habla de "cooperar y brindar asistencia financiera a las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores que lo soliciten para la formación e investigación en materia de negociación colectiva".



Otra de las consecuencias que se generó, es que se identificaron gastos en proyectos de dicho literal durante los años 2017 a 2019 que "no eran pertinentes", por lo que "hoy el Instituto Cuesta Duarte y las cámaras empresariales le deben plata a Inefop", aseguró. También, dijo, se fijaron "reglas de juego" más "estrictas y firmes" para la postulación de proyectos y su "seguimiento".



"Una cosa es si fue delito o no, y otra es si se actuó bien o no. Se actuó no mal, se actuó muy mal", remarcó Mieres.



Algunos integrantes del Frente Amplio que viralizaron en redes sociales el fallo del MTSS, celebraron la decisión. “¡Queridos compañeros que estuvieron al frente de Inefop en la pasada administración: un enorme abrazo y mucha difusión! Fuerte y claro: Archivo y clausura de la Investigación Administrativa. No hay mérito para otras actuaciones...”, escribió la diputada Ana Olivera en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el exministro de Trabajo Eduardo Brenta hizo referencia a los dirigentes de la coalición. “Fin de la auditoria que según Luis Lacalle Pou era la más importante. No se encuentran méritos para tomar ninguna acción firma de Pablo Mieres (ministro de Trabajo y Seguridad Social). Se va cayendo la farsa. Es hora que Sebastián Da Silva (senador nacionalista) y todos los que hicieron falsas acusaciones pidan disculpas”.

Sin embargo, luego recibió una respuesta de parte del senador blanco Da Silva, quien retrucó en la misma red social: “El Yanino Latorre uruguayo: piensa que por salir en la tele, nos vamos a olvidar de los millones que tiró Inefop a Envidrio. No muchacho, te lo vamos a recordar cuantas veces sea necesario”.