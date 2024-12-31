Mieres contradijo a exsindicalista y aseguró que reducción de muertes laborales se logró gracias a su gestión

El exministro de Trabajo y Seguridad Social, entre marzo de 2020 y mayo de este año, Pablo Mieres, salió al cruce del exsindicalista de la construcción (Sunca) y diputado electo, Daniel Diverio, que asoció la caída de las muertes laborales a la ley de responsabilidad empresarial aprobada una década atrás, la que se aplicó cuatro veces desde entonces, tal como informó El País este sábado.

Diverio sostuvo a El País que la ley de responsabilidad empresarial ayudó a mejorar las condiciones de trabajo. Esa norma indica que “el empleador o, en su caso, quien ejerza efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa no adoptaren los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador serán castigados con tres a veinticuatro meses de prisión”.

“Creo que Diverio se equivoca en explicar la tendencia por una ley que en su momento fue muy polémica, se aplicó prácticamente nunca, y por lo tanto mal puede explicar lo sucedido”, remarcó el exsenador en diálogo con El País.

Si bien valoró que es “muy positiva” la reducción de 47 muertos por año en 2014 a 18 en 2023, último dato disponible, esto planteó que no responde tanto a la ley de responsabilidad empresarial, sino a la “gestión” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en los últimos años.

Los accidentes de trabajo pasaron de 55 mil a 42 mil, en una década, mientras que el total de fallecidos fue de 47 en 2014 y 18 en 2023, tal como informó El País. Y en el caso específico de la Construcción, Diverio, que dejará su cargo en el Sunca en febrero para asumir como diputado por la Lista 1001 (Partido Comunista), señaló que el descenso fue del orden del 50 %.

Muertes anuales en lugares de trabajo pasaron de 47 en 2014 a 18 en 2023. Foto: Archivo El País

“Esa reducción es resultado, no de una ley que se aprobó en el 2014 y que en realidad se ha usado muy poco, porque hubo sólo cuatro denuncias en diez años, de las cuales, una sola culminó con un resultado de condena; sino que lo que ha habido es una mejora en el control del trabajo”, resaltó el también líder del Partido Independiente.

El promedio de fallecimientos anuales en el período 2015-2019, último período del Frente Amplio, pasó de 36 por año, respecto a los 26 por año del período 2020-2023, que no incluye datos de 2024 porque no hay datos cerrados, agregó.

Para el exsecretario de Estado del gobierno de Luis Lacalle Pou, se debe “reconocer que es resultado de gestión”, y en tercer lugar que “hay que seguir trabajando, porque lo que uno pretende es que eso sea cada vez menos”.

Respecto a la hipótesis de que los casos bajaron por el miedo que puede existir en el sector a que se aplique la ley, Mieres insistió que “una ley que se usó cuatro veces en diez años y que tres veces no se logró ni siquiera condena, es muy difícil que explique el proceso”.

“Sí es un mecanismo de prevención tener una inspección que controle, que mejore sus normas y en eso se ha trabajado tanto en el gobierno anterior como en este”, añadió el extitular de Trabajo sobre la reducción en los últimos años.

“En el periodo de Gobierno anterior también ya había empezado la reducción de los muertos en trabajo, pero que en ese período se redujo mucho más”, puntualizó.

En cuanto a la gestión, valoró que en este Gobierno hubo un “aumento del número de inspecciones”. Si bien reconoció que hay un “problema con la cantidad de inspectores”, aseguró que se llegó a un “mayor rendimiento”, con menos inspectores, tras la elaboración de un plan anual de estas intervenciones que derivó en “un resultado más eficaz”.

“Está claro que en este período tanto las muertes por accidentes laborales como los accidentes laborales se redujeron. Eso hay que reconocerlo. Me parece que es un logro”, añadió Mieres, citando el informe “Accidentes Laborales 2014 - 2022”, del MTSS.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Foto: Archivo El País