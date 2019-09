Michelini hace último intento por salvar el espacio astorista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista se fortalecieron en la interna del Frente Amplio y se terminó por desintegrar el Frente Líber Seregni. Pero el Nuevo Espacio, sector que lidera el senador Rafael Michelini, pidió ayer hacer un último intento por salvar el astorismo.

A menos de 53 días para la elección, el Frente Amplio termina de definir sus principales alianzas en un mapa electoral totalmente diferente al de 2014. El factor desencadenante del quiebre en el astorismo fue el acuerdo que alcanzó el Nuevo Espacio y con el diputado rebelde Darío Pérez.



El hecho motivó el retiro del bloque por parte de Alianza Progresista, que se sumó ayer a filas del exprecandidato Mario Bergara que junto a Álvaro García (Plataforma), Cristina Lustemberg (PAR) y Fernando Amado (Unir) integran Progresistas, un nuevo espacio que apunta a captar los votantes de centro que viene perdiendo el oficialismo.



Anoche, el Nuevo Espacio analizó la situación política y decidió insistir en la creación de un sublema al Senado con Asamblea Uruguay, según supo El País. Ahora está en manos del sector del ministro de Economía Danilo Astori definir si da continuidad a los acuerdos con Michelini o se suma a la alianza que está impulsando Bergara.



La Mesa Ejecutiva del Nuevo Espacio aprobó anoche una resolución en la que señala que “teniendo en cuenta que el Frente Líber Seregni es una herramienta política sustancial para el Frente” su voluntad es comparecer a la próxima elección bajo este sublema”.



El sector de Michelini destacó también el rol de Astori, como “pilar fundamental” en los tres gobiernos del Frente Amplio como conductor de la política económica “en tiempos de turbulencias regionales”. Por lo que concluyen que su liderazgo es “indiscutible”.



Los esfuerzos del sector apuntan a preservar los acuerdos que se habían hecho con la Lista 2121 en 12 departamentos del interior del país, los que si se concreta el alejamiento con Asamblea Uruguay caerían, al igual de lo sucedido con Alianza Progresista.

Fuentes de Asamblea Uruguay dijeron a El País que solo se podrán mantener los acuerdos si Michelini decide dar marcha atrás con la alianza que mantiene con Pérez.

Darío Pérez: el diputado "rebelde". Foto: R. Figueredo

En tanto, Bergara dijo ayer en conferencia de prensa que el acuerdo alcanzado con Alianza Progresista está sustentado “en la visión política” que comparten. El primero en la lista es el extitular del Banco Central y la segunda, la ministra de Turismo Liliam Kechichian.



“Habíamos tenido diálogo con ellos pasada la elección interna valorando esta posibilidad. Todos conocen los vaivenes que tiene la política y no me corresponde entrar demasiado en ese aspecto. La sintonía no es de ahora y no surge cuando aparecen los ruidos en las negociaciones políticas”, señaló Bergara.



Afirmó que con esto se busca mantener “los lógicos equilibrios” dentro del Frente Amplio. A su vez, Kechichian dijo que en Alianza Progresista encontró en el espacio el “seregnismo” y el “rumbo claro”. “La ética y la disciplina partidaria nos parece que no son adornos”, afirmó en un mensaje crítico con Pérez.



“Este acuerdo no va a significar ni una sola palabra en contra de los compañeros a los que tenemos enorme respeto y cariño y sí tenemos diferencias políticas”, señaló la ministra sobre la relación con Asamblea Uruguay, con quien se rompieron todos los acuerdos electorales en el interior.

Liliam Kechichian, ministra de Turismo. Foto: EFE.

Kechichian reconoció que Alianza discrepó con el acuerdo entre el Nuevo Espacio y Darío Pérez, porque fue una “decisión inconsulta”. Por su parte, el diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) defendió la alianza con el diputado rebelde. “Es cierto que hubo dificultades para votar dos o tres proyectos de ley pero su caso fue tomado por el Tribunal de Ética y fue suspendido por seis meses, ya se lo castigó”, afirmó.



El legislador señaló que cuando Pérez juntó votos para Daniel Martínez “nadie dijo nada” y recordó que se precisarán sus votos también para Maldonado si se quiere recuperar la Intendencia.



Por su parte, la Vertiente Artiguista llegó este lunes a un acuerdo con la lista 820, del sector Baluarte Progresista para formar un sublema técnico y lograr así sumar votos al Senado. Sin embargo, seguirá explorando otras alianzas. El sector recibió ofrecimientos de parte de Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio, el Partido Socialista y Casa Grande (Frente Futuro), el MPP y los comunistas. Es uno de los pocos sectores que aún no adoptó una resolución.

La coalición de izquierda busca el cuarto gobierno El mapa electoral del Frente Amplio cambió en estas elecciones en las que Daniel Martínez aspira a la Presidencia. El ala más a la izquierda se fortaleció: el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista concentran el 60% de la intención de voto según una encuesta de Factum.



El Partido Comunista se alió con la Lista Amplia de la exprecandidata Carolina Cosse, quien irá segunda al Senado detrás de Óscar Andrade. Además, el MPP se alió con la Lista 711 de Raúl Sendic y Rumbo de Izquierda de Marcos Otheguy. A eso se suma un vuelco hacia la izquierda del Partido Socialista que se integró con Casa Grande (sector de la senadora Constanza Moreira) y la Lista 5005. El Frente Líber Seregni se rompió: Alianza Progresista decidió integrarse a la lista de Mario Bergara por discrepar con el acuerdo entre el Nuevo Espacio y Darío Pérez. Por otro lado, se unieron el IR, Magnolia y Frente en Movimiento en “El abrazo” con la finalidad de llegar al Parlamento. La Vertiente hizo una alianza con Baluarte Progresista.

El equilibrio blanco que busca la compleja unidad El movimiento “Todos hacia adelante” (que impulsó la candidatura de Lacalle Pou en la interna) presentará tres listas y todas serán encabezadas por el líder blanco. “Aire Fresco”, identificado en la capital con la lista 404, logró un acuerdo con “Dale” que lideró Carlos Enciso. Álvaro Delgado será el segundo de la plancha.



A su vez, “Aire Fresco” alcanzó un acuerdo con el “Espacio 40”, liderado por Javier García, por el que la lista donde Lacalle Pou surgió como figura política en Canelones, la 400, votará el Senado de García, quien ocupará el segundo lugar de la lista. La tercera plancha será la del herrerismo donde se concretó el acuerdo con el grupo de los intendentes en el nuevo “Unidos”. En este caso el referente es Luis Alberto Heber, quien irá de suplente del candidato, y la segunda línea estará liderada por Botana. Alianza Nacional competirá al Senado con Jorge Larrañaga liderando la plancha, Juan Sartori será el líder de su propia lista y Carlos Iafigliola se candidateará con su agrupación en otra papeleta al Senado.