Michelini: "No podemos hacer el papelón que hicimos en 2019, no tener claro eso es ir directo a perder"

Rafael Michelini fue el principal orador en el XIII Congreso del sector “Nuevo Espacio” este sábado y afirmó que “la fórmula (presidencial) tiene que salir en las internas. No podemos hacer el papelón que hicimos en 2019”, al hablar de la preparación del Frente Amplio para las elecciones de 2024, en las que afirma que “no hay otra alternativa que ganar”.



Michelini expresó que “sea porque vamos a una elección donde quién gana, gana y el otro acompaña, sea porque vamos en fórmulas o sea por cualquier otra solución esa noche la izquierda sale unida directo a la elección. No podemos tener más papelones de tres, cuatro, cinco días. No tener claro eso es ir directo a perder”.

Del evento también participó la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, que consultada por los dichos de Michelini afirmó que “siempre hay que mejorar. El Frente Amplio tiene una historia de diversidad y de construcción de la unidad que siempre hay que perfeccionar”.



Michelini, durante su declaración durante el evento, afirmó que en 2019 el FA fue derrotado y “no sabíamos dónde estábamos parados”. “En 2019 estábamos destruidos, empezó la pandemia, el nivel de popularidad del gobierno por allá arriba. Empezó una discusión si éramos oposición honesta, responsable. No había curso y no sabíamos para dónde ir. Nuestro Nuevo Espacio lo estaba viviendo en carne propia también”, dijo.



Luego dijo que hoy “la izquierda está en pie” y que “algunos y algunas pusimos el barco en dirección. No fue casualidad”.

Sobre el caso Astesiano: “en el Pentágono deben estar horrorizados”

Michelini se refirió al gobierno actual y al caso Astesiano y dijo que “en el Pentágono deben estar horrorizados”. “Están en una guerra y acá meta y meta pasaportes rusos”, agregó.



“Me duele a flor de piel y adentro que el Uruguay esté perdiendo su prestigio internacional tan bien ganado. Primero aflojando la cincha en lo que es el lavado de dinero y después con todos estos consejeros que tiene u hombres que están al lado de los gobernantes que nos causa pavor. Alguien tendrá que dar una explicación de cómo esta gente llegó a estar al lado del presidente”, dijo.



“Tengamos la concepción ¿Cuándo se ponía al Uruguay? Con el fútbol, el Pepe Mujica y alguna cosa más. Ahora saltaron todas las alarmas por esto de los pasaportes. Estoy sorprendido que no haya volado una cabeza alta”, finalizó sobre este tema.