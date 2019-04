Menéndez sugirió a Presidencia presentar denuncia en febrero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Leyó las actas del Tribunal de Honor y de inmediato llamó a dos de los abogados que lo asesoran. Los datos le rompieron los ojos. El ministro de Defensa, Jorge Menéndez, juntó el material y -acompañado de los abogados Alfredo Maeso y Josefina Nogueira- pidió audiencia con el secretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma. Se reunieron con el jerarca de gobierno, le entregaron los documentos, le comentaron sobre la confesión de José “Nino” Gavazzo, y le sugirieron presentar una denuncia penal.

Menéndez le contó al secretario de Presidencia que Gavazzo había confesado en el Tribunal de Honor del Ejército que en 1973 decidió tomar el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro y arrojarlo al río Negro.

El sábado 30 de marzo el diario El Observador publicó un artículo donde informa de las confesiones de Gavazzo en el Tribunal de Honor. Ayer ese periódico agregó que Presidencia tuvo acceso a las actas donde el militar se inculpó por la desaparición del dirigente tupamaro.

Según la investigación de El País, el material estaba a disposición de la Secretaría de Presidencia desde la segunda quincena de febrero.

Incluso con la sugerencia de Menéndez de presentar una denuncia penal por el hecho. Así lo confirmaron tres fuentes del gobierno, dos dirigentes del Partido Socialista (partido al que pertenece Menéndez) y dos funcionarios del Ministerio de Defensa que están al tanto de la reunión mantenida por el ministro cesado, los dos abogados y el secretario de la Presidencia en la segunda quincena de febrero.

“Fueron dos profesionales del ministerio con el ministro. Le entregaron las actas, le comentaron sobre el contenido. Entre las cosas que comentaron fueron las declaraciones de Gavazzo. Y bueno, que había que hacer una denuncia”, dijo una de las fuentes consultadas para este artículo.

Ayer en la noche El País logró comunicarse con ambos abogados que participaron de la reunión. Maeso respondió: “Yo no voy a hacer ningún comentario al respecto en este momento. Entiendo desde el punto de vista periodístico, y comparto que es un tema delicado. Pero en ninguna caso voy a hacer comentarios”. También dijo que comparte la preocupación desde el punto de vista humano y pidió que no se le insista sobre el tema. “Mire, no voy a confirmar ni dejar de hacerlo”, cerró la charla.

Minutos después, y tras varios intentos por tener el teléfono ocupado, Nogueira atendió la llamada de El País.

Al identificarse el periodista y comentarle sobre su participación en la reunión con Menéndez y Toma, la abogada intentó cortar de inmediato la llamada. “No, disculpe pero no puedo atender porque estoy en una reunión”, dijo sobre las 20 horas de ayer. Luego apagó su teléfono.

José González se encontraba en el comando cuando fue informado de la decisión. Foto: Nicolás Pereyra

Presidencia

El secretario de la Presidencia admitió en conversación telefónica con El País, manejar “el expediente” donde estaban las confesiones de Gavazzo. A continuación detallamos el diálogo que el periódico mantuvo con Toma.

-El País: Dos abogados fueron con el doctor Menéndez a llevarle las actas en la segunda quincena de febrero y comunicarle las declaraciones de Gavazzo.

-Toma: No entiendo cuál es la pregunta

-Conocer su versión. Nos informan que usted estaba al tanto sobre las declaraciones de Gavazzo.

-Sí, no… Y qué quiere que le diga.

-Si usted le transmitió esa información al presidente.

-No, ¿qué información? No, a Presidencia llegó un expediente. Un expediente para homologar fallos del Tribunal de Honor.

-A mí lo que me dicen es que el ministro con dos abogados fue a llevarle las actas.

-No, lo que llegó a Presidencia fue un expediente para homologar fallos

-Pero usted, ¿no tuvo una reunión con el ministro y dos abogados?

-Con el ministro me reuní una cantidad de veces, pero...

-¿Él no le comentó de las declaraciones de Gavazzo?

-¿Qué? Eh, lo que recibió Presidencia fue el expediente. No declaraciones de nadie.

-¿No le dijo lo que había en ese expediente?

-Fallos, fallos del Tribunal de Honor…

-Lo que me dicen es que a usted le comunicaron…

-Que los abogados digan lo que quieran. Lo que dice el expediente es otra cosa.

-Y me informan que Menéndez lo que le sugirió a usted es que se debía presentar la denuncia.

-Pero, ¿y quién? Están diciendo cualquier disparate. Leé el comunicado de la Presidencia.

-Por eso le estoy consultando a usted. Porque son varias fuentes, las que me comunican de este episodio.

-Bueno pero la única fuente es la del expediente.

-¿Usted no estaba al tanto de lo que decía el expediente? ¿No lo leyó?

-Pero… Pero cómo voy a estar al tanto del expediente… (risas) El expediente… Los expedientes que llegan a la Secretaría de la Presidencia van a Jurídica. Jurídica lo analiza y después se emite la resolución. Y en los dos casos se emitieron las resoluciones. En uno homologando el fallo, y en otro homologando otro fallo. Y luego el expediente pasa al ministerio a los efectos de tomar ciertas acciones.

-Doctor, para ser claro, porque la información que me pasan es bastante contundente y clara. Me dicen que Menéndez lo puso al tanto de lo que dijo Gavazzo en el Tribunal de Honor, y usted quedó en dar una respuesta. ¿Eso es así?

-No. Fíjese el expediente.

-¿Usted desmiente que haya tenido una reunión con Menéndez y dos abogados?

-No, no desmiento. No desmiento nada.

-En esa reunión Menéndez ¿no sugirió presentar una denuncia penal?

-No, yo no le voy a decir quién sugirió lo que sugirió. En esa reunión, lo que… Lo único que recibí fue el expediente y el expediente lo pasé a Jurídica. No existe el trámite como usted está manejando.

Miguel Ángel Toma, secretario de la Presidencia de la República. Foto: Archivo El País

-No, yo le estoy consultando directamente porque me parece delicada la información.

-Eh. ¿Delicada en qué sentido?

-Y lo que me transmiten las fuentes es que Presidencia estaba al tanto de las declaraciones de Gavazzo y que se sugirió desde Defensa presentar la denuncia penal.

-Este, y si fuese así se hubiese presentado la denuncia penal. Y la denuncia penal la presentamos nosotros hoy.

-Recién después que un artículo periodístico informó sobre los hechos

-No, ya estaba decidida desde antes.

-¿Desde cuándo lo tenían decidido?

-No, esa información es sobre el expediente y yo no sé con quién estoy hablando. Entonces no puedo, no sé.

-Toma, usted me conoce a mí. Sabe con quien está hablando.

-No, no sé. No te estoy viendo. Entonces no sé.

-Si quiere voy hasta Presidencia.

-No, yo no hablo con la prensa. En estos momentos dije porque pensé que era de otro tenor.

-Bien, ¿o sea que Presidencia tenía la decisión de presentar la denuncia penal antes del artículo periodístico publicado por El Observador el sábado?

-No, no es así. Usted está diciendo cualquier cosa.

-Yo estoy siendo muy claro.

-El que tenía… El que sabía que iba a hacer la denuncia penal… No, denuncia penal no... Poner en conocimiento de la fiscalía, el propio Ministerio de Defensa. El comunicado de hoy.

-Esto es una reacción ante un artículo periodístico.

-Ah no, pero ahora son consideraciones políticas las que está haciendo usted. No es una reacción. Lo que dice el comunicado de Presidencia es lo que pasó.

-Toma, vamos a tratar de ser claros porque es importante.

-No, no. Yo soy clarísimo. Leé el comunicado y el comunicado es lo más claro que hay.

-¿Usted asegura que el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, en ningún momento le sugirió la necesidad de presentar una denuncia penal en la segunda quincena de febrero, producto de las declaraciones que Gavazzo hizo en el Tribunal de Honor?

-No, pero… Pero rechazo enfáticamente, este… Lo que existe es lo que está en el comunicado de la Presidencia.

-Bien, doctor le agradezco el tiempo.

-Sí. Yo sé que ustedes igual publican cualquier disparate así que no, no me llama la atención (risas).

-Le agradezco la atención

-Tamos.