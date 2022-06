"Se ha mencionado a Delgado como uno de los posibles candidatos" para 2024, dijo Iturralde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, indicó este lunes tras ser consultado sobre las figuras que disputarán las elecciones de 2024 que el nombre de Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, es uno de los que se han manejado en la interna.

Consultado sobre si es Delgado el candidato de los blancos, Iturralde sostuvo en rueda de prensa: "Se ha mencionado a Delgado como uno de los posibles candidatos, han mencionado otros compañeros. Creemos que este es un tiempo de gobierno, el que viene también es un tiempo de gobierno, (aunque) naturalmente a medida que nos vayamos acercando al año 2024 van a empezar a aparecer con fuerza los candidatos".

Cuando le consultaron si Juan Sartori podría ser otro postulante, sostuvo: "También puede ser un candidato. Estuvo en la elección pasada, ha venido participando, podrá ser un candidato".

"La gente no vota ideas ni partidos abstractamente, vota nombres. Está muy bien que los nombres vayan trasciendo. Ojalá no entremos en una campaña preelectoral, por lo menos no en este año", dijo el presidente nacionalista, quien adelantó que su aspiración es que este asunto se trate "pasado la Semana Santa" del próximo año.



Consultado sobre si podría coincidir la Secretaría de Presidencia con una eventual candidatura de Delgado, sostuvo que no ve "ninguna dificultad en ese sentido", tanto para el caso de Delgado y para otros dirigentes blancos "que están ocupando cargos".