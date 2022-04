“Medidas podemos proponer todos” y “hay que ser responsables”: Lacalle por propuestas del FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Vamos a ver qué pide la oposición”, dijo este martes el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en rueda de prensa, al respecto de las medidas económicas presentadas por el Frente Amplio este lunes. “Calculo yo que tiene financiamiento esas medidas, calculo yo, quiero suponer. Porque medidas podemos proponer todos, bajar el IVA a nada y bajar el combustible a nada, hay que ser responsables”, expresó.

“Hay que hacer esfuerzo pero ser responsables”, remarcó el mandatario. Asimismo, sostuvo que se verán las propuestas realizadas y se contestará “en la medida de lo posible las que sean factibles de tomar”.



Por otra parte, dijo que el Frente Amplio no ha pedido una reunión, mientras que el presidente tiene una programada con el Pit-Cnt para el 3 de mayo.

MIRA TAMBIÉN FA entregó al gobierno su paquete de medidas y espera convocatoria de Lacalle Pou

Con respecto a las medidas anunciadas por el gobierno días atrás, que suponen el aumento de 3% a jubilaciones y de 2% a funcionarios públicos, el mandatario dijo que se optó por la opción “más justa y más específica”. Además, dijo que sobre el tema precios se intenta "hacer un trabajo estructural", "no solo debido a la inflación”.



Consultado sobre algunas críticas que señalan que las medidas del gobierno son insuficientes, Lacalle Pou respondió que “trata de ser justo con los recursos que tiene”. La medida “le cuesta a todos los uruguayos en el entorno de US$125 millones”, puntualizó.



“Estamos tratando de sostener una economía a pesar de la pandemia, hemos 'emprolijado' la economía, ustedes saben cómo la recibimos”, aseguró.

Relación con Ciudadanos luego de votación a préstamo BID

Luego de que ediles del sector Ciudadanos del Partido Colorado votaran el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Intendencia de Montevideo, contrario al voto del resto del oficialismo en la Junta Departamental, Lacalle Pou señaló que la relación con la agrupación está “bien”.



Ante la pregunta de qué puede generar la votación en cuanto al relacionamiento, el mandatario respondió: “Nada, son ediles de Montevideo, nosotros somos gobierno nacional. Nos puede gustar mucho, poquito, nada una decisión de ese tipo, pero no afecta la relación a nivel nacional”.



“Los ediles del departamento de Montevideo son los que llevan adelante las políticas de los partidos de la coalición y del partido de gobierno, no me corresponde a mí meterme en todo”, afirmó.