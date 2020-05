Medidas del gobierno son "insuficientes" para "atender repercusiones" de la emergencia sanitaria, dice el FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Mesa Política del Frente Amplio realizó una declaración este lunes en la que se refirió a las las medidas que el gobierno tomó (y a las que no) por la crisis que provocó el COVID-19 y a la ley de urgente consideración.

El Frente Amplio considera que son "insuficientes las medidas adoptadas para atender las repercusiones sociales y económicas de la emergencia sanitaria". Además, señala que la situación "obliga a importantes sectores de la población a incumplir, para generarse el sustento diario, las medidas de distanciamiento físico recomendadas por el Ministerio de Salud Pública" (MSP).



Otro de los puntos del Frente Amplio es que tras 34 días desde que se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou no han "recibido ninguna respuesta". En dicho encuentro se le presentó una serie de medidas para "enfrentar la grave crisis que vive el país". Por lo tanto, señala que "resulta evidente" que no tuvo en cuenta "la propuesta" que realizaron de construir "en acuerdo con todos los actores sociales y políticos relevantes".



"Lamentamos profundamente esta decisión que desaprovecha los conocimientos, capacidades y voluntad política de importantes actores de la vida nacional", agrega.



Por otra parte, esta tarde se realizó una conferencia de prensa en la que participó el senador Daniel Olesker. Allí dijo que hicieron un balance de las medidas que tomó el gobierno y de las 43 que propusieron, 11 "se llevaron adelante" y "cuatro a medias".



Asimismo, el frenteamplista comentó que "no hay un plan integral y las medidas que se han tomado son absolutamente insuficientes".



Luego, en el documento también se expresa una preocupación por tres cosas. La primera es por "la falta de planificación estratégica (y si existe se desconoce) para abordar la reincorporación paulatina a la actividad laboral". La segunda es por "la falta de atención de otras situaciones de salud o dolencias".



La tercera es por la "forma en que se están llevando adelante algunos relevos" en el MSP y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Con respecto a esto, señala "la responsabilidad del Gobierno en la no designación oportuna de las nuevas responsabilidades políticas, lo que impidió una adecuada transición".



"Rechazamos que se pretenda trasladar a nuestra fuerza política esa responsabilidad. Los jerarcas designados por el anterior Gobierno han continuado en el ejercicio de sus funciones responsablemente, aunque puedan no compartir las orientaciones que se están llevando adelante", agrega.



En la conferencia de prensa también estuvo presente el ex subsecretario del MSP Miguel Fernández Galeano. El doctor dijo que el país "está en condiciones de recorrer" el proceso de desconfinamiento ya que sostener "la cuarentena para toda la vida no sería practicable". Entiende que se debe hacer "con testeo y control muy riguroso".



"Ahora hay que construir salida con gran inteligencia y niveles de acuerdo, creemos que es imprescindible que se escuche al Frente Amplio y al Sindicato Médico del Uruguay. Gobierna el gobierno pero toma ideas y construye rutas de salida", agregó.



El frenteamplista también informó que el grupo de trabajo en el que está el expresidente Tabaré Vázquez "lleva 45 días" y elabora "una propuesta de trabajo". Según aclaró, el equipo "piensa en los escenarios futuros con distintos cursos de acción como consecuencias estratégicas. No es un grupo que trabaja como propuesta alternativa al gobierno".



En la declaración también se hace referencia al “Fondo Coronavirus”: "Denunciamos que se le exige un aporte extraordinario a los trabajadores y pasivos, y se excluye de una contribución obligatoria a las rentas del capital, a los tenedores de grandes riquezas acumuladas y al sistema financiero".



En la misma línea, sostiene que es una "clara reiteración de un criterio de política tributaria que ya conoció el país durante los anteriores gobiernos de coalición entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, injusta e ineficiente, que no propició el crecimiento económico y solo contribuyó a la concentración de la riqueza y el aumento de la pobreza".



Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, en conferencia de prensa este lunes. Foto: Francisco Flores.

Ley de urgente consideración.

El Frente Amplio también hace mención al proyecto de ley de urgente consideración que ingresó al Senado días atrás. La coalición de izquierda entiende que es "absolutamente inoportuno" el momento que se eligió para su presentación.



Asimismo, en la declaración dice que "violenta las normas constitucionales y atropella las competencias del Parlamento Nacional, que entre otros contenidos va sobre el primer batllismo al embestir contra empresas públicas como Ancap y Antel, que promueve la evasión y el lavado de activos y restringe derechos de los trabajadores al desarticular la Ley de Inclusión Financiera y que, en general, pretende desandar el camino de desarrollo económico y social recorrido en los últimos quince años".



Luego, en relación a la nueva ley de medios expresa que "de aprobarse devolverá a un puñado de familias empresarias de radios y canales de TV, los privilegios y el monopolio sobre los medios de comunicación".



Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, en la conferencia de prensa esta tarde comentó: "Las medidas del gobierno han sido a cuentagotas y están faltas de un plan. El gobierno parece dar vuelta la página con la presentación de la ley de urgente consideración y la revisión de la ley de medios".



Miranda también señaló que "hoy no es el momento de plantear la inconstitucionalidad" de la ley "porque no está vigente". Sin embargo, sí consideran que es "inconstitucional por abuso de poder" ya que el "mecanismo está previsto para situaciones de urgencia" y "hay más de 30 leyes incorporadas en el mismo cuerpo normativo".

​

En suma, en el documento se denuncia que el gobierno "pretende aprovechar el apoyo recibido de todos los sectores de la opinión pública para enfrentar la pandemia, con el fin de imponer su programa de reformas con el mínimo debate social y ciudadano posible".