MEC denuncia que exjerarca emitió cheques por “cientos de miles de pesos” tras cesar

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) amplió una denuncia que había realizado la semana pasada ante Fiscalía por presuntas irregularidades en la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación durante la última administración del Frente Amplio. En los nuevos documentos que fueron aportados, según supo El País, se advirtió sobre que otro funcionario -una trabajadora ya había sido denunciada- habría participado del “manejo irregular de fondos”, al tiempo que se apuntó directamente al arquitecto Nelson Inda, exdirector de la comisión, por -según la secretaría- haber firmado cheques por “cientos de miles de pesos” luego de haber dejado el cargo.

Fue el pasado miércoles que, mediante un comunicado, el MEC informó que había “sido detectada una situación de presunto manejo irregular de fondos” en la comisión y que estas irregularidades se remontaban, “como mínimo”, al año 2018, “aunque es posible que hayan empezado antes”. La secretaría advirtió que los hechos fueron informados por el actual director general de Patrimonio, Willy Rey. Y que este detectó que se introdujeron “cambios en el personal de gestión financiera de la Unidad Ejecutora, así como nuevos procedimientos de control de las contribuciones y pagos efectuados” por estas unidades.



Ante esto, fue que el ministro Pablo da Silveira ordenó, siempre según el mismo comunicado, “la instrucción inmediata de un sumario administrativo, la realización de una denuncia policial y la comunicación inmediata a la Fiscalía General de la Nación”.



La denuncia se hizo el 3 de mayo y esta semana se presentó una ampliación en la que se destacan dos asuntos: la implicación de otro funcionario, al que el MEC ya sumarió con suspensión del cargo, y la firma de cheques por parte de Inda, una vez ya había sido designado Rey como su sustituto.

En el comunicado del MEC del miércoles pasado se adelantaba que la cartera ya había hecho una requisitoria de información al Banco República, y se señalaba que “aunque el secreto de sumario impide aportar datos precisos, puede afirmarse de manera general que se está ante hechos que tienen la apariencia de una apropiación privada de fondos públicos, respecto de sumas de dinero que se depositaban en las cuentas bancarias de la Comisión de Patrimonio sin ingresarlos a los sistemas de contabilidad general del MEC”.



La secretaría, según supo El País, recibió finalmente del Banco República las primeras informaciones, y de estas es que se desprendería que luego del dos de marzo de 2019 -un día después de la asunción del presidente Luis Lacalle Pou y todos sus ministros, y cuando Da Silveira designó a Rey como director de Patrimonio- Inda siguió firmando cheques provenientes de la comisión. Lo habría hecho, según la información que maneja la cartera, durante los meses de marzo y abril.



Los cheques firmados por Inda en ese período completarían un total de “cientos de miles de pesos”, según lo notificado por el MEC. Son cheques al portador y el Banco República no notificó quiénes los cobraron, información a la que solo se podría acceder en caso de que la Justicia pida que se levante el secreto bancario. Las cifras de cada uno de esos cheques son redondas, algo que llamó la atención en el MEC puesto que es difícil que pase esto con las compras que se suelen hacer a los proveedores.



También según lo cotejado con información brindada por el Banco República al MEC, la cantidad de dinero faltante en Patrimonio desde el año 2018 sumaría una cifra cercana a los $ 10 millones. No se pudo investigar aún posibles irregularidades en años anteriores porque el banco llevó adelante un cambio de software en 2017 que, en este caso, hace complicado llevar adelante un rastreo del dinero que pueda faltar.



Al respecto, Inda señaló a El País: “Estoy a disposición de las autoridades. Que se investigue. Yo me enteré por la prensa que hay un faltante de dinero. No me puedo explicar cuando es una operación casi aritmética. El dinero del presupuesto se gasta de acuerdo a comprobantes y te tiene que dar la misma cifra”. Y agregó: “Es raro eso de los cheques. Me retiré el 1° de marzo y no fui más por la comisión, nunca más. No sé. Me supongo que me llamarán y ahí veré el cheque. No puedo explicarlo. Pero no tengo nada que ocultar. Estoy jubilado”.